(AGENPARL) – mer 19 luglio 2023 Camorra, Costa (M5S): “Bene conferma confisca ai Pellini. Ora lo Stato intervenga per il bene dei cittadini”

Roma, 19 luglio – “La conferma della confisca dei beni ai Pellini è una vittoria dello Stato e dei cittadini che hanno fortemente lottato per questo risultato, per niente scontato. Ora questi soldi vengano utilizzati per il bene della comunità, partendo dalle bonifiche del territorio di Acerra”. Così il vicepresidente della Camera on. Sergio Costa

Roberto Malfatti

Comunicatore politico e sociale