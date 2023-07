(AGENPARL) – mar 18 luglio 2023 Comunicato stampa – 18/07/2023

Di seguito le dichiarazioni della vicecapogruppo M5S a Montecitorio Vittoria Baldino

Via D’Amelio, Baldino (M5S): “Aboliamo commemorazioni ipocrite”

ROMA – “Cancelliamo le commemorazioni perché quelle ipocrite servono a niente. Abbiamo visto in questi mesi di governo un disegno chiaro sulla giustizia. Un ministro del governo da giorni parla del concorso esterno in associazione mafiosa, reato voluto dal pool antimafia, come di un ossimoro ovvero di un reato che non serve. Eppure abbiamo visto il motivo per cui Falcone e Borsellino vollero questo tipo di reato. Abbiamo visto come questo governo ha riformato i reati ostativi, escludendo i reati contro la pubblica amministrazione. Abbiamo visto come questo governo sta agendo verso altri reati contro la pubblica amministrazione. Pensiamo all’abolizione dell’abuso d’ufficio reato spia della criminalità organizzata strumento per le procure per indagare sulla collusione tra pubblica amministrazione e criminalità. Se questo è il quadro entro cui il governo si muove sulla giustizia aboliamo le commemorazioni perché sono ipocrite e rappresentano un’offesa alle vittime di mafia”, così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio ospite a Metropolis su Repubblica.it