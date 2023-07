(AGENPARL) – mar 18 luglio 2023 INDUSTRIA. PIETRELLA (FDI): MODIFICHE A CODICE PROPRIETA’ INDUSTRIALE MODERNIZZAZNO LA NAZIONE

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’approvazione definitiva della proposta di legge sulla proprietà industriale che modifica alcune norme del codice del 2005. Si tratta di un provvedimento che ammoderna la nostra nazione e che è una delle riforme più incisive previste dal Pnrr. Di fondamentale importanza il ribaltamento del ‘professor’s privilege’ in materia di scoperte scientifiche che diventano di proprietà delle strutture di appartenenza dei ricercatori. Ma il codice è stato modificato anche in altri punti fondamentali come una maggiore facilità di digitalizzazione per la registrazione dei brevetti, una lotta più spinta al reato di contraffazione e, a proposito di brevetti, un maggior controllo preventivo su quelli che possono interessare la difesa dello stato. Insomma, un adeguamento importante alle più avanzate legislazioni europee e una serie di norme che faciliteranno la commercializzazione delle licenze a tutto vantaggio della nostra economia”. Lo ha detto Fabio Pietrella, componente di Fratelli d’Italia della commissione Attività Produttive e relatore del provvedimento.

Maurizio Sansone