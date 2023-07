Comunicato_Norcia, Angelini si dimette da consigliere, subentra Canali

(AGENPARL) – mar 18 luglio 2023 ANGELINI SI DIMETTE DA CONSIGLIERE, SUBENTRA CANALI

Durante il Consiglio Comunale di lunedì 17 Luglio, è stata ufficializzata la notizia delle dimissioni da consigliere di minoranza di Giampietro Angelini. Al suo posto subentrerà Miriana Canali, che è intervenuta in seduta di Consiglio ringraziando il Consiglio per il benvenuto.

“Da parte di tutta la maggioranza voglio augurare buon lavoro alla nuova consigliera Miriana Canali e voglio fare un grande in bocca al lupo per il futuro a Giampietro Angelini”, ha detto il Vicesindaco Boccanera. “In merito al consueto aggiornamento su Ricostruzione e infrastrutture, abbiamo già avviato più di 1000 decreti per la ricostruzione, sia pesante che leggera, e in settimana avremo un incontro per la realizzazione di un progetto che prevede un parcheggio a Castelluccio capace di ospitare più di 400 autovetture, sempre nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali. Nei prossimi giorni, inoltre, abbiamo preso impegno con l’AURI Umbria per discutere direttamente con la VUS per i disservizi nel nostro territorio segnalati dalla minoranza e dai cittadini.” ha concluso Boccanera.

Fabrizio Riposati