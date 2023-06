1° comunicato stampa del 12.06.2023

(AGENPARL) – lun 12 giugno 2023 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Sala Stampa

CASTEL VOLTURNO (CE). SERVIZI ANTIDROGA DEI CARABINIERI IN AREA DOMITIA.

ARRESTATO TRENTOTTENNE NIGERIANO SEQUESTRATE 222 DOSI DI STUPEFACENTE.

Nella tarda serata di ieri, nel corso di un servizio antidroga, i

carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno intercettato e

bloccato, in una stradina interpoderale a ridosso della statale domitiana,

agro del comune di Castel Volturno, un trentottenne nigeriano intento a

cadere ad alcuni avventori, questi ultimi riusciti a scappare e a far

perdere le prorie tracce, numerose dosi di stupefacente.

L’uomo, subito identificato e perquisito, è stato trovato in possesso di 6

ovuli contenenti eroina, 51 dosi di cocaina, 35 dosi di crack e 136 dosi di

eroina.

Lo stupefacente, per un peso totale di circa 150 grammi, e stato sottoposto

a sequestro.

Il nigeriano, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di

Santa maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità

giudiziaria.