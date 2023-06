Macerata, i Vigili del fuoco soccorrono due persone bloccate in auto dopo la pioggia

(AGENPARL) – ROMA ven 09 giugno 2023



I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.30 di giovedi 8 giugno in contrada Pescetto, nel comune di Mogliano, per soccorrere due persone che a causa delle forti piogge cadute nel pomeriggio, sono rimaste bloccate all’interno dell’autovettura su cui viaggiavano in un avvallamento dove si era accumulato circa un metro d’acqua. La squadra di Macerata ha raggiunto e soccorso gli occupanti del mezzo ed hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento.





Fonte/Source: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=86410