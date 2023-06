Comunicato stampa del 05 giugno 2023

(AGENPARL) – lun 05 giugno 2023 Comando Provinciale Carabinieri di

Benevento

COMUNICATO STAMPA del 5 Giugno 2023

BENEVENTO – L’ARMA DEI CARABINIERI FESTEGGIA IL 209° ANNIVERSARIO –

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ARECHI II.

Questa mattina in piazza Arechi II ha avuto luogo la cerimonia di celebrazione del

209°annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla presenza di alcuni

rappresentanti dei due rami del Parlamento, il Prefetto dottor Carlo

TORLONTANO, il Presidente della Provincia Nino LOMBARDI, i Vertici della

Magistratura e delle altre FF.PP., il sindaco Clemente MASTELLA, le Autorità

Ecclesiastiche, Civili e Militari, le vedove e familiari dei decorati e delle vittime del

dovere, gli orfani assistiti dall’ONAOMAC, i delegati della Rappresentanza Militare,

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e

delle Associazioni combattentistiche e d’arma, i gonfaloni della Provincia e del

Comune di Benevento, nonché alcune scolaresche del capoluogo

La cerimonia ha avuto inizio alle ore 10:00 con lo schieramento di 3 plotoni di

formazione rappresentativi di tutte le componenti provinciali dell’Arma che ha

reso gli onori al Comandante Provinciale di Benevento, Colonnello Enrico

CALANDRO, il quale ha passato in rassegna i reparti schierati. Dopo la lettura del

messaggio inviato dal Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del

Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale ha

ringraziato per la loro presenza le Autorità presenti.

Il Colonnello Enrico CALANDRO, nel suo intervento, ha illustrato il ruolo autentico

del Carabiniere, che ha l’obiettivo di servire i cittadini con quotidiana dedizione,

agendo con i valori della militarità, competenza, coraggio e umiltà. A tal proposito

ha ricordato i Caduti, figli della nostra terra, Carabiniere Pasquale RUGGIERO

(Medaglia d’Oro al Merito Civile), Appuntato Vittorio VACCARELLA (Medaglia

d’Oro al Valor Civile) e l’Appuntato Scelto Tiziano DELLA RATTA, (Medaglia

d’Oro al Valor Militare), i quali hanno compiuto gesti eroici e straordinari,

perseguendo gli ideali di vocazione al bene comune e fede ai valori della

Repubblica. Il Comandante ha esposto l’importanza per ogni Carabiniere di

perseguire con sempre più particolare dedizione quel processo di formazione

tecnico- professionale che si posiziona ad un livello superiore rispetto al sapere

ed al saper fare, e che si rivolge soprattutto a valorizzare le relazioni

interpersonali, con particolare riferimento alla capacità di comunicazione,

costruzione del consenso, diffusione dei valori, lavoro di gruppo e della

composizione costruttiva della conflittualità. L’acquisizione di tali competenze allo

scopo risolvere in modo efficace ed efficiente le sfide che l’Arma dei Carabinieri è

chiamata quotidianamente ad affrontare nel sistema della sicurezza pubblica, sia

per quanto riguarda l’aspetto della prevenzione, che per quello che attiene il

contrasto a tutte le forme di reato, che vede l’Arma al fianco della Magistratura

con le 35 Stazioni Carabinieri territoriali e le 12 Stazioni Carabinieri forestali

presenti sul territorio sannita, presidi che rappresentano l’espressione più

immediata della vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai quasi 300 mila cittadini

della comunità. Infine, il Colonnello CALANDRO ha evidenziato l’importanza della

sinergia istituzionale, elemento procedurale imprescindibile per soddisfare in

maniera concreta ed efficace le esigenze della collettività. Un particolare

ringraziamento anche agli organi di informazione, che sul territorio svolgono con

scrupolo ed impegno il loro lavoro anche a rischio di intimidazioni e minacce ed

attraverso i quali i cittadini acquisiscono elementi di conoscenza per elaborare

opinioni libere e consapevoli, alimentando così il circuito democratico.

La celebrazione è proseguita con la consegna delle ricompense ai militari che si

sono particolarmente distinti nel corso del servizio di istituto, in servizio presso il

Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, le Compagnie di Benevento,

Montesarchio ed all’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso

il locale Tribunale.