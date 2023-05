CONTIENE FOTO# ROMA – BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI. 4 ARRESTI. SEQUESTRATE ANCHE DOSI DI COCAINA RINVENUTE TRA LA VEGETAZIONE DIETRO UN MURETTO AI MARGINI DELLA STRADA.

(AGENPARL) – dom 28 maggio 2023 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – BLITZ ANTIDROGA DEI CARABINIERI. 4 ARRESTI.

SEQUESTRATE ANCHE DOSI DI COCAINA RINVENUTE TRA LA VEGETAZIONE DIETRO UN

MURETTO AI MARGINI DELLA STRADA.

ROMA – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma

hanno eseguito mirati controlli antidroga che hanno portato all’arresto,

d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 4 persone e al

sequestro di numerose dosi di sostanze stupefacenti.

Nel particolare, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno

arrestato un 23enne romano che, dopo essere stato fermato per un controllo

in via Corinaldo, è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e denaro

contante.

La stessa scena si è ripetuta in via Manfredonia al Quarticciolo, quando i

Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno notato una 26enne

spagnola, senza fissa dimora in Italia e con precedenti, aggirarsi con fare

sospetto in strada, in tarda serata, e l’hanno fermata per una verifica. La

donna è stata trovata in possesso di 11 dosi di cocaina e 370 euro e

arrestata.

I Carabinieri della Stazione Roma La Storta, invece, hanno arrestato un

52enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso in via di

Settebagni, a bordo della sua autovettura, mentre cedeva alcune dosi di