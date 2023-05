(AGENPARL) – gio 18 maggio 2023 CICLISMO. ZURZOLO (FDI): TAPPA GIRO D’ITALIA IN PIEMONTE FATTORE DI PROMOZIONE TERRITORIALE

“Il ciclismo si è confermato anche oggi un grande fattore di promozione territoriale e di attivazione di comunità. Il Piemonte, patria di Fausto Coppi, ma anche di Valletti e di tanti altri campioni che hanno scritto pagine luminose di questo sport, ha avuto infatti oggi dal Giro d’Italia l’opportunità di mostrare la ricchezza paesaggistica e sociale di una sua porzione meno nota al grande pubblico. L’odierna tappa Bra-Rivoli ha toccato punti d’interesse forse non ancora sufficientemente inserito in flussi turistici rilevanti, ma sicuramente già apprezzati da chi cerca esperienze turistico culturali lente e immersive, all’insegna della natura e della cultura. In particolare, ancora una volta, dal passaggio della carovana rosa è stato ‘illuminato’ il monumento simbolo della Regione Piemonte: la Sacra di San Michele. Parliamo di un autentico segno dell’identità europea, un ‘faro’ per le Valli Sangone e Susa, per l’intera area metropolitana torinese, che merita di essere sempre più valorizzata, sapendo fare sistema e rivolgendogli anche meritate attenzioni nazionali, per il suo significato identitario oltre che per la sua indubbia bellezza. Al Giro, alla sua organizzazione, va riconosciuto il merito di saper unire la Nazione in un percorso che è anche racconto quotidiano del suo essere mosaico di bellezza. Un mosaico che ha tasselli preziosi nei territori che la tappa di oggi ha unito e che debbono essere supportarti nella loro capacità di connessione”. Lo ha detto nell’Aula della Camera Immacolata Zurzolo, deputato torinese di Fratelli d’Italia.

Marcello Mamini