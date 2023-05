(AGENPARL) – MILANO gio 18 maggio 2023

È in programma la riqualificazione della pensilina in via Canonica. Giovedì 25 maggio, dalle 7 alle 14, la fermata via Canonica/via Cagnola, verso piazza Firenze (linea 43) e Cairoli (linea 57), è sospesa.

Usate la fermata provvisoria che si trova 20 metri più avanti.

Fonte/Source: https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pagine/Bus43e57fermatasospesa.aspx