Venerdì 19 in scena al teatro Belvedere “Works. Omaggio a Vitaliano Trevisan”

19 maggio

2023, ore 18

barchessa e teatro Villa Belvedere,

Mirano

Works

Omaggio a

Vitaliano Trevisan

reading di

(sax tenore ed elettronica)

evento organizzato

Festival dei Matti

in collaborazione con

Caligola Music,

SPI Cgil di Mirano, Emergency Gruppo del miranese

Perché lavori? Per bisogno. Perché non posso farne a meno. Perché desidero comprarmi

o se una casa è pensare troppo in grande, di una stanza, magari con bagno, per cenare

fuori di tanto in tanto, o solo per comprarmi qualcosa da mangiare e dei vestiti. In una

aspirazione eccessiva, qualcosa che quasi richiama la tracotanza del teatro greco, quanto

per sopravvivere. Non morire, ecco. Ammesso che continuare a respirare sia meglio, cosa

tutta da dimostrare ma il cui onere non è il caso di assumere ora.

ore 19

Aperitivo a sostegno

del Festival dei matti;

per la riuscita della serata

è gradita la prenotazione

entro il 17 maggio

ad esaurimento posti.

con il patrocinio del

Comune di Mirano