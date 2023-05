(AGENPARL) – mer 17 maggio 2023 —————————————————————

comunicato stampa | Bologna, 17 maggio 2023

Allerta meteo, viabilità compromessa in molte zone del territorio metropolitano

La popolazione è invitata ad effettuare solo spostamenti realmente urgenti

Sono chiuse temporaneamente in più punti:

SP7 “Valle dell’Idice” in vari tratti dal km 10 (Noce di Mercatale) al km 20+000 (Savazza) in Comune di Monterenzio e la SP36 Val di Zena al km 6+000 località Botteghino di Zocca per esondazione del torrente Zena SP 610 “Montanara” in vari tratti tra Casalfiumanse e la Toscana

Alle ore 5 di questa mattina sono inoltre chiuse:

– SP 6 Zenzalino al km 6 per crollo del ponte

– SP14 Codrignanese in località Borgo Tossignano km 9 per esondazione Santerno

– SP21 Sillaro chiusa da località Belvedere in Comune di Castel del Rio

– SP253 San Vitale chiusa sul ponte del Sillaro per acque alte

– SP29 Sant’Antonio chiusa sui ponti di Sillaro e Idice per acque alte

­- SP 30 Trentola” al km 4+000 (sottopasso A 14) nel comune di Dozza

– SP 33 “Casolana” km 1+500 per frane

– SP 50 “Sant’Antonio” al km 5+000 all’altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli, Comune di Imola/Medicina

– SP 51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola

– SP54 Lughese chiusa da Imola a Mordano ESCLUSI per esondazione Sillaro

– SP6 Zenzalino chiusa sul ponte del fiume Idice

– SP 68 “Val d’Aneva” al km 12+000 (Castel d’Aiano) per frana

– SP 80 “Cardinala” al km 3+500 all’altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli nel comune di Imola in via precauzionale per acque alte.

– EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria

Rimangono chiuse a causa delle piogge di inizio maggio anche le SP 34 “Gesso” chiusa al km 9+500 nel comune di Fontanelice SP 59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno

Chiuse anche la Fondovalle Savena e la SP 325 per eventi precedenti

Criticità in corso con limitazioni locali e temporanee alla circolazione anche sulle strade provinciali SP 27 “Valle del Samoggia” al km 23+000 località Savigno

RIAPERTA SP31 “Colunga” al km 8 Ponte sul Quaderna in località Ponte Rizzoli nel comune di Ozzano Emilia

