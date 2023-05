(AGENPARL) – mar 16 maggio 2023 Le nuove opportunità di sviluppo del mondo agricolo a Sermoneta: l’amministrazione comunale fa incontrare imprese agricole e Coldiretti

L’agricoltura rappresenta uno dei comparti più importanti dell’economia di Sermoneta, con produzioni di eccellenza e aziende agricole che meritano di essere valorizzate e sostenute. Lo sa bene l’amministrazione comunale di Sermoneta, che ha voluto organizzare un incontro insieme alle imprese agricole e a Coldiretti Latina, per parlare di come sta cambiando l’agricoltura e quali opportunità si aprono per le aziende con la nuova Pac, la Politica Agricola Comune. Si è parlato inoltre delle novità fiscali e previdenziali del settore agricolo e le opportunità dei nuovi bandi regionali Psr di prossima pubblicazione, per essere pronti ad affrontare le sfide del futuro.

L’amministrazione comunale era rappresentata dal sindaco Giuseppina Giovannoli e dall’assessore all’agricoltura Bruno Bianconi; per Coldiretti Latina hanno partecipato il presidente provinciale Denis Carnello, il direttore Carlo Picchi, il responsabile area fiscale Mirko Maella, il responsabile Patronato Epaca Enrico Mirabelli, il responsabile CAA Coldiretti Attilio Pistillo e il responsabile di zona Luigi Albieri.

Durante l’incontro sono stati presentati alcuni dei bandi PSR che saranno pubblicati dalla Regione Lazio a breve, che riguarderanno in modo particolare i nuovi insediamenti produttivi e gli agriturismi. Un incontro costruttivo, utile a chiarire eventuali dubbi o perplessità degli agricoltori, ma anche un modo per ascoltare gli operatori del mondo agricolo e costruire basi solide per il futuro. Come ha spiegato l’assessore Bruno Bianconi, infatti, questi incontri sono importanti «perché rappresentano momenti di dialogo, confronto e condivisione con le imprese agricole, fondamentali per affrontare insieme, amministrazione e imprese agricole, lo sviluppo, la crescita e l’innovazione di un settore che resta un punto di riferimento per il nostro territorio».