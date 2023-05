Codacons su Istat inflazione aprile

(AGENPARL) – mar 16 maggio 2023 COMUNICATO STAMPA

16 maggio 2023

INFLAZIONE, CODACONS: ALIMENTARI E CARRELLO DELLA SPESA CRESCONO ANCORA A RITMO SOSTENUTO. PER FAMIGLIA MEDIA RINCARI COSTANO +2.398 EURO

ECCO LA CLASSIFICA DELLE CITTA’ CON L’INFLAZIONE PIU’ ALTA. A GENOVA +9,7%, POTENZA +5,8%. MA A MILANO LA SPESA PIU’ CARA

I dati definitivi dell’Istat sull’inflazione confermano purtroppo tutti gli allarmi lanciati dal Codacons nelle ultime settimane circa il rialzo dei prezzi al dettaglio in numerosissimi comparti che provoca una stangata pari in media a +2.398 euro annui a famiglia.

“La frenata dell’inflazione registrata negli ultimi due mesi si è rivelata una “illusione ottica” dovuta al ribasso delle bollette di luce e gas e, una volta terminato l’effetto calmierante dei beni energetici, il tasso è tornato a salire in modo preoccupante – commenta il presidente Carlo Rienzi – L’inflazione all’8,2% equivale ad una maggiore spesa pari a +2.398 euro annui per la famiglia “tipo” che sale a +3.106 euro per un nucleo con due figli, stangata causata dalla crescita ancora a ritmi sostenuti di voci come gli alimentari e il carrello della spesa, comparti che segnano rispettivamente +12,1% e +11,6% su base annua, mentre i prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnano un +7,9%”.

Fortissime poi le differenze territoriali sul fronte dei prezzi al dettaglio. Il Codacons, sulla base dei dati provinciali diffusi oggi dall’Istat (comuni sopra i 150mila abitanti), ha elaborato la classifica delle città dove l’inflazione cresce di più ad aprile, e le relative ricadute di spesa sulle famiglie in base ai consumi medi dei cittadini residenti. Genova ancora una volta è la città dove l’inflazione cresce di più, con un tasso del 9,7%, fanalino di coda Potenza, dove i prezzi aumentano solo del 5,8% su base annua. A Milano le ricadute più pesanti, con la famiglia “tipo” che a causa dell’inflazione al 9% spende 2.443 euro in più su base annua.

Inflazione aprile Maggiore spesa a famiglia (in euro)

Genova 9,7% 2.114

Palermo 9,3% 1.846

Messina 9,1% 1.735

Catania 9,0% 1.787

Milano 9,0% 2.443

Perugia 8,9% 2.044

Firenze 8,8% 2.052

Ravenna 8,6% 2.078

Torino 8,6% 1.978

Bolzano 8,5% 2.259

Livorno 8,5% 1.916

Modena 8,3% 2.006

Bologna 8,2% 2.046

Bari 8,2% 1.423

Trento 8,1% 2.120

Venezia 8,1% 1.948

Padova 8,0% 1.862

Aosta 7,8% 1.930

Roma 7,7% 1.803

Napoli 7,7% 1.558

Rimini 7,6% 1.836

Brescia 7,5% 1.978

Cagliari 7,4% 1.390

Verona 7,4% 1.722

Trieste 7,4% 1.718

Campobasso 7,3% 1.337

Reggio Calabria 7,3% 1.363

Ancona 7,2% 1.431

Parma 7,0% 1.691

Reggio Emilia 6,9% 1.668

Catanzaro 6,8% 1.270

Potenza 5,8% 1.145

Fonte: elaborazioni Codacons su dati Istat