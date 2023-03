Comunicato Stampa. Controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore edilizio.

(AGENPARL) – gio 23 marzo 2023 COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO

Gruppo Venezia

CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI CANTIERI TRA CAVARZERE E CHIOGGIA:

DUE SOSPENSIONI E 75MILA EURO DI SANZIONI.

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia, con il personale delle

Stazioni Carabinieri di Cavarzere e Chioggia, sono intervenuti in quattro cantieri

al fine di accertare la regolarità dei rapporti di lavoro e il rispetto delle condizioni

di sicurezza dei lavoratori.

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno identificato 12 lavoratori regolarmente

registrati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – full time.

Diverso, invece, è il quadro emerso sotto il profilo della sicurezza.

Sono state riscontrate, infatti, numerose irregolarità, tra cui la mancanza di

sistemi di protezione per evitare la caduta dall’alto nei due cantieri di Chioggia e

la mancanza di sistemi antincendio e di presidi medici nei due cantieri di

Cavarzere.

Al termine degli accertamenti, quindi, i militati del Nucleo Ispettorato del Lavoro

hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 75.000 euro nei confronti dei

legali rappresentati delle imprese esecutrici, per la violazione delle norme sulla

salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre ad aver sospeso due cantieri.

Le attività rientrano tra quelle programmate dall’Ispettorato Territoriale del

Lavoro e del Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Venezia.