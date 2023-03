(AGENPARL) – ROMA lun 20 marzo 2023



I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 12:45 del 19 marzo per soccorrere una donna caduta in località Castel Trosino. Una squadra della sede centrale ha raggiunto la donna, l’ha recuperata con tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviali) e, dopo averla stabilizzata, l’ha trasportata in un luogo sicuro per poi affidarla alle cure dei sanitari.

Fonte/Source: http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85036