CONTIENE FOTO# FURTO IN UNA SCUOLA A CASAL BRUCIATO – CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO.

(AGENPARL) – lun 07 novembre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

FURTO IN UNA SCUOLA A CASAL BRUCIATO – CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE GRAVEMENTE INDIZIATE DEL REATO DI FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due persone di 33 e 41 anni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso all’interno di una scuola.

I fatti risalgono alla sera del 30 ottobre scorso quando, i Carabinieri sono intervenuti presso un plesso scolastico di piazza Balsamo Crivelli, a seguito di una segnalazione giunta al 112. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i due soggetti all’interno della recinzione perimetrale dell’istituto intenti ad asportare una lavagna didattica del valore di circa 2.000 euro. I due indagati, vistosi scoperti hanno tentato di sfuggire all’arresto, ma sono stati bloccati dai Carabinieri dopo un breve inseguimento a piedi. Il sopralluogo dei militari ha permesso di accertare la forzatura di una porta di emergenza ubicata sul retro dell’edificio scolastico. I due arresti sono stati convalidati.

071122

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma