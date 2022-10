CONTIENE FOTO # ROMA – CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI DAL CENTRO ALLE PERIFERIE. 10 PERSONE IN MANETTE NELLE ULTIME ORE. CIRCA 3 KG DI STUPEFACENTE E PIU’ DI 2.000 EURO DI DENARO CONTANTE SEQUESTRATI.

(AGENPARL) – dom 30 ottobre 2022 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

ROMA – CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI DAL CENTRO ALLE PERIFERIE. 10 PERSONE IN MANETTE NELLE ULTIME ORE.

CIRCA 3 KG DI STUPEFACENTE E PIU’ DI 2.000 EURO DI DENARO CONTANTE SEQUESTRATI.

ROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito dei servizi antidroga in vari quartieri della Capitale, dal Quarticciolo, all’Esquilino, San Basilio e La Rustica, che hanno consentito di arrestare 10 persone, ritenute gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostante stupefacenti. Sequestrati circa 3 kg di sostanze stupefacenti e più di 2000 euro in contanti.

In due distinte attività antidroga, in via Gioberti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 31enne del Marocco e un 38enne Senegalese, entrambi senza fissa dimora. I due sono stati sorpresi mentre erano intenti a cedere delle dosi di hashish a due soggetti che sono stati identificati e segnalati quali assuntori al Prefetto. Le successive perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire e sequestrare, nella disponibilità del 31enne circa 26 grammi di hashish.

Nei pressi dei giardini di via Einaudi, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino algerino di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti anche specifici, che è stato trovato in possesso di 8 dosi di hashish.

Lo scorso pomeriggio nel corso di un controllo nel quartiere di San Basilio, in via Martinetti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno assistito allo scambio di un involucro, risultato poi contenere cocaina, tra 3 uomini, tutti romani, di 30, 24 e 44 anni. I militari hanno notato un’auto, con a bordo i due soggetti più giovani affiancarsi ad un taxi, condotto dal 44enne, e scambiarsi il citato involucro che poi l’uomo, notata la presenza dei militari, ha cercato di disfarsi gettandolo a terra. L’involucro, recuperato subito dopo dai militari, all’interno celava 40 grammi circa di cocaina, già suddivisa in dosi. Nella disponibilità dei 3 uomini, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 270 euro in contanti mentre, in una cantina in uso al 24enne, sono stati sequestrati ulteriori 521 grammi circa di cocaina, suddivisa in 41 involucri e materiale vario per il confezionamento.

In altre due distinte attività, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia dell’Eur, hanno fermato due uomini italiani di 47 e 57 anni, in possesso di due panetti di hashish. Il primo è stato fermato in viale Palmiro Togliatti con addosso un panetto del peso di circa 100 grammi e della somma contante di 100 euro, il secondo invece a bordo della propria autovettura in viale Portuense, anche lui con un panetto di 95 grammi circa, nonché ulteriori 2 dosi del medesimo stupefacente e di un grammo di cocaina.

Un’altra attività nel quartiere de La Rustica ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Monte Sacro di arrestare un 21enne romano, che era stato notato in via Aretusa, nascondere un pacchetto di sigarette nella vegetazione li presente. Il giovane dopo aver notato il sopraggiungere dei miliari si è dato subito alla fuga ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento e bloccato non con poca fatica poiché avrebbe opposto resistenza all’arresto e proferito anche ripetute frasi oltraggiose contro i militari. All’interno del pacchetto di sigarette i militari hanno sequestrato 5 grammi di hashish.

In via Manfredonia al Quarticciolo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Casilina hanno arrestato 51enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, mentre era intento a cedere delle dosi di cocaina ad un soggetto italiano che è stato identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 51enne ulteriori 18 dosi del peso di circa 10 grammi e la somma contante di 400 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

