(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Energia: Squeri (FI), biomasse ci sono, dobbiamo imparare a sfruttarle

“In Italia esiste un patrimonio di biomasse colpevolmente inutilizzato. Si tratta di prodotti provenienti dalle lavorazioni di siepi, vigneti, uliveti e frutteti che potrebbero dare un contributo alla transizione energetica e che, se ben sfruttati, consentirebbero di sostituire immediatamente tra i 7 e i 10 miliardi di metri cubi di gas, ossia circa un terzo di quanto importiamo dalla Russia”. Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri. “La disponibilità complessiva di bioenergie – prosegue – è superiore al doppio di quanto pianificato dal Pniec, che stima 7,4 tonnellate equivalenti di petrolio al 2030, quando la nostra capacità, con i prodotti agricoli e silvicolturali, può arrivare a 16,5 milioni di tonnellate. Per sfruttare queste risorse, è necessario superare la concezione di tipo ‘conservativo’, quasi museale, dei boschi italiani, che in realtà conoscono una crescita importantissima. Si parla di mille metri quadri al minuto circa, per un’estensione totale di undici milioni di ettari. Uno sviluppo che non è frutto di una politica dedicata ma che deriva dall’abbandono delle attività primarie e dallo spopolamento di aree montane e collinari. L’utilizzo corretto di queste risorse boschive, dunque, è quantomai necessario”, conclude.