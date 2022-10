PODCAST: AVORIO. Storie di donne, di uomini e di radio. Una coproduzione originale Radio 24 e Fondazione AVSI realizzata da GIANPAOLO MUSUMECI, giornalista e conduttore di NESSUN LUOGO E’ LONTANO, su Radio 24 dal lun al ven alle 16.00. www.radio24.it

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Podcast originali di Radio 24

Avorio

Storie di donne, di uomini e di radio

di Giampaolo Musumeci,

giornalista e conduttore di Nessun luogo è lontano

Una coproduzione originale Radio 24 e Fondazione AVSI realizzata da Giampaolo Musumeci. Un podcast per raccontare storie che arrivano dalla Costa d’Avorio, dove la cooperazione allo sviluppo promossa da AVSI passa anche attraverso la radio.

Al via dal 3 ottobre sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio

Disponibile dal 3 ottobre il primo episodio di “Avorio. Storie di donne, di uomini e di radio”, una serie podcast originale coprodotta da Radio 24 e Fondazione AVSI. Cinque episodi ideati da Giampaolo Musumeci, giornalista, fotografo, videoreporter e conduttore ogni giorno di “Nessun luogo è lontano” su Radio 24.

Radio 24 ha visitato i progetti di cooperazione di AVSI attivi in Costa D’Avorio nei quali la radio diventa mezzo per promuovere lo sviluppo nelle comunità locali. Negli episodi della serie Giampaolo Musumeci presenta cinque storie di uomini e donne di radio ivoriane in prima linea su cinque grandi temi tra cui l’educazione, la migrazione e la salute direttamente con la voce dei protagonisti.

Una serie originale per conoscere le voci, le storie e i suoni della Costa d’Avorio disponibile dal 3 ottobre sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.

Il podcast è sostenuto da una campagna radiofonica, digital e social sui media del Gruppo 24 ORE

Contatti:

Maria Luisa Chioda