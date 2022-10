Uispress n. 34 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 30 settembre 2022

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Uispress n. 34 – venerdì 30 settembre 2022 Anno XL

Riforma sport e lavoro. Tiziano Pesce: “Continuiamo a marcare la meta. La riforma non è completata”

Nell’ultimo Consiglio dei ministri è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 36/2021. “Il correttivo – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – che sostanzialmente ricalca lo schema licenziato in prima lettura lo scorso luglio, ha confermato quindi l’accoglimento di gran parte delle proposte da noi formulate in tema di semplificazioni, di armonizzazione tra la legislazione del terzo settore e quella del sistema sportivo. La fase storica è oltremodo difficile per tutto il nostro ambito, a partire dalle associazioni e società sportive del territorio e dagli enti di promozione, e le giuste ed eque tutele per le lavoratrici e i lavoratori sportivi sono di là da venire. La riforma del sistema sportivo non è ad oggi certamente completata”

Uisp ed Ecopneus a Trieste per la 54^ edizione della Barcolana. Si parlerà di sostenibilità, sicurezza e vela

Sostenibilità ambientale e sicurezza saranno i temi che caratterizzeranno la presenza di Ecopneus e Uisp alla 54^ edizione della Barcolana, la più grande regata per tutti del mondo, in programma a Trieste dal 6 al 9 ottobre. I due partner di lunga data saranno presenti negli stand 21 e 22 nel Villaggio Barcolana, Bacino San Giorgio, insieme a Vennvind, partner tecnico del Settore di attività Vela Uisp. Il 7 ottobre alle 10 nell’Auditorium del Salone degli Incanti si svolgerà l’incontro pubblico “Approdi sicuri con la gomma riciclata – Uisp ed Ecopneus insieme per la nautica”, inserito nel calendario internazionale della Barcolana per la valenza dei temi proposti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Uisp ed Ecopneus nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, per affrontare il tema dei benefici e vantaggi della gomma riciclata nei luoghi di vela e nautica. Parlano Tiziano Pesce, Sara Vito, Giorgio Pisano

La Vela Uisp alla Barcolana: il piacere di vivere il mare, le attività ed i progetti per il futuro

La Barcolana è Vela veramente per tutti: la regata velica internazionale nata nel 1969, con il maggior numero di barche iscritte nel Mediterraneo, un evento che trasforma Trieste nella capitale europea della vela. Poteva mancare l’Uisp? “Certo che no – spiega Loris Causin, responsabile nazionale Sda Vela Uisp – La Barcolana è davvero una regata particolare, in cui una decina di barche lotta per la vittoria, ma tutte le altre navigano per passione, e questo è proprio il nostro modo di intendere la vela”. [GUARDA IL VIDEO](https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/jk4fytr/ws20j24/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj11NUd5bThxem9lQQ?_d=78T&_c=4cc54eb0)

Giorgio Pasetto presenta i presupposti formativi della Vela Uisp [GUARDA IL VIDEO](https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/jk4fytr/ws20j24/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj15MDZZZG9maXdyRSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJl?_d=78T&_c=a7d6aa10). Eugenio Bevitori, presidente Uisp Trieste, lancia le attività del Comitato che si terranno nell’ambito della Barcolana

Caro energia: l’allarme dell’Uisp sui territori. Enrico Balestra su TgR Rai Emilia Romagna

Matti per il calcio Uisp fa notizia: media e sport sociale si danno la mano. Ecco tutti i servizi Rai, tv e radio

Perchè conviene aderire all’Uisp? Un nuovo video illustra i vantaggi del tesseramento e dell’affiliazione

La nuova stagione sportiva è cominciata, se non lo hai ancora fatto scegli l’Uisp per la tua associazione o società sportiva. Sarai protagonista delle attività e delle iniziative in tutta Italia: campionati, manifestazioni di sport per tutti, corsi di formazione e aggiornamento per tecnici educatori e istruttori e dirigenti sportivi. Con l’affiliazione all’Uisp parteciperai alle scelte e alla vita associativa del comitato Uisp della tua città e sarai al centro di un sistema di servizi riservati alla tua associazione. Con l’affiliazione all’Uisp la tua associazione o società sportiva potrà essere iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. La copertura assicurativa è garantita a tutti i tuoi soci attraverso la tessera Uisp. Fatta l’affiliazione potrai trasmettere on line la richiesta di tesseramento web dei tuoi soci, accedere e aggiornare costantemente i dati a disposizione

[GUARDA IL VIDEO CON LE INFORMAZIONI E PROMUOVI L’AFFILIAZIONE ALL’UISP](https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/jk4fytr/ws20j24/uf/24/aHR0cHM6Ly93d3cudWlzcC5pdC9uYXppb25hbGUvcGFnaW5hL21hcmNhcmUtbGEtbWV0YS1hZmZpbGlhLWxhLXR1YS1hc3NvY2lhemlvbmUtby1zb2NpZXQtc3BvcnRpdmEtYWxsdWlzcC1zY29wcmktaS12YW50YWdnaQ?_d=78T&_c=8d7c7624)

I prossimi appuntamenti con i corsi di formazione Uisp

Proseguono i percorsi formativi per le unità didattiche di base e per il rilascio di qualifiche, in presenza e in videoconferenza. Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti

Il Pattinaggio Uisp accoglie “Menti aperte in movimento”

MAIM-Menti aperte in movimento è l’appuntamento del Pattinaggio Uisp in programma domenica 2 ottobre a Calderara di Reno (Bo). Si tratta di una giornata di riflessione e confronto, per immaginare il pattinaggio Uisp di domani e renderlo sempre più a misura dei praticanti. Parla L. Bassetto

La Cinofilia Uisp riparte da Quattrozampeinfiera

Sabato 1 e domenica 2 ottobre torna al Parco Esposizioni di Novegro (Mi), Quattrozampeinfiera, la manifestazione dedicata a tutti gli amanti di cani e gatti. Ci sarà anche la Cinofilia nazionale Uisp, con uno stand in collaborazione con Ecopneus. Parla Giovanna Fabiani

Sport Point: i nuovi appuntamenti con le consulenze on line

Ecco i prossimi incontri di Sport Point, con un click puoi iscriverti, i corsi sono gratuiti e aperti a tutti: [La disciplina dei giochi: aspetti amministrativi e fiscali – 05/10/2022 ore 18;](https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/jk4fytr/ws20j24/uf/33/aHR0cHM6Ly91aXNwLWl0LXZpZGVvY29uZmVyZW56ZS56b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fUUMxcVpTVnhTdHFYYmJseW1CTlMyQQ?_d=78T&_c=54217e5f) [I bilanci delle ASD/APS tra nuovi schemi e procedure di deposito al Runts](https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/jk4fytr/ws20j24/uf/34/aHR0cHM6Ly91aXNwLWl0LXZpZGVvY29uZmVyZW56ZS56b29tLnVzL3dlYmluYXIvcmVnaXN0ZXIvV05fWk1FQmhvNm5Sa2VmcDg0N2NVSkJoQQ?_d=78T&_c=e02d6892) – 12/10/2022 ore 18

Rugby femminile, la lunga marcia dei diritti delle donne nello sport

Alla vigilia dello svolgimento dei Campionati mondiali di rugby femminile in Nuova Zelanda è utile ripercorrere i primi passi che questa attività ha mosso in Italia grazie all’Uisp, a partire dalla metà degli anni ’80. Fu proprio l’Uisp ad accogliere le prime giocatrici di rugby

Campioni di sostenibilità: torna il plogging internazionale in Piemonte

Fino a domenica 2 ottobre le Valli Olimpiche Torinesi saranno teatro di una “corsa alla sostenibilità”, sotto forma di plogging, lo sport che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti. Il ruolo dell’Uisp nello sviluppo dell’attività. Parla Alma Brunetto

Uisp, Unar e Lunaria contro le discriminazioni nello sport

Il 30 settembre si concludono le attività del progetto “Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport-Mauro Valeri” che, da ottobre del 2021, ha visto coinvolti dieci comitati territoriali Uisp: Torino, Trento, Genova, Vicenza, Firenze, Bologna, Cagliari, Caserta, Matera e Roma

Non perdetevi la nuova puntata di Cavalli On Live

Benessere del cavallo, sostenibilità ambientale e innovazione nel riciclo dei materiali protagonisti della nuova edizione di Cavalli On Live. Uisp, Ecopneus e Università di Perugia raccontano i benefici di questa partnership. [GUARDA LA QUARTA PUNTATA](https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/jk4fytr/ws20j24/uf/43/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2ZpZXJhY2F2YWxsaS92aWRlb3MvNzc5NTM5MzkzMzY3NDg4?_d=78T&_c=fc28b125)

Uisp Roma: continua il viaggio alla scoperta delle società sportive

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi

Comunicazione Uisp: le 10 news più lette degli ultimi sette giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: il grande ritorno di Matti per il calcio Uisp a Cesenatico; l’esperienza delle istruttrici di nuoto Uisp Imola Faenza con i ragazzi Special Olympics; il caro energia strangola lo sport di base; i prossimi corsi di formazione Uisp

Appuntamenti

30 settembre

– Giunta nazionale Uisp e Conferenza dei Presidenti Regionali (in videoconferenza)

– 30 settembre-2 ottobre

Piemonte, World Plogging Championship, con Uisp Piemonte e Uisp Pinerolo

1-2 ottobre

– Milano, L’Uisp a Quattrozampeinfiera

2 ottobre

– Calderara di reno (Bo), “Menti aperte in movimento” con il Settore di attività Pattinaggio Uisp

6-9 ottobre

– Trieste, L’Uisp alla 54^ Barcolana

Per aggiornamenti consultare il sito [www.uisp.it](https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/jk4fytr/ws20j24/uf/52/aHR0cDovL3d3dy51aXNwLml0L25hemlvbmFsZS8?_d=78T&_c=46e4d5cb)

