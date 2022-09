ELEZIONI, PUPI AVATI: MELONI? LA CONOSCO MOLTO BENE, ASPETTIAMO A VALUTARLA; SE FOSSE ATTRICE POTREBBE FARE CANTANTE LISCIO CON VOCE PAZZESCA; BERLUSCONI? SEMBRA CHE PARLI DALL’ALDILA’ COI PRIMI PIANI CHE GLIFANNO…

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 PUPI AVATI: MELONI? LA CONOSCO MOLTO BENE, ASPETTIAMO A VALUTARLA; SE FOSSE ATTRICE POTREBBE FARE CANTANTE LISCIO CON VOCE PAZZESCA; BERLUSCONI? SEMBRA CHE PARLI DALL’ALDILA’ COI PRIMI PIANI CHE GLI FANNO…

La sconfitta del Pd? “La stanno enfatizzando molto, non è così disastrosa, non è andata così tanto male. La vittoria del c.destra era ampiamente prevista dai sondaggi”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il regista Pupi Avati, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Cosa ne pensa di Giorgia Meloni? “Non lo so vediamo, aspettiamo. La conosco abbastanza bene ma non so valutarla politicamente. Fisicamente dico che è una donna molto carina, piacevole, bionda”. E Matteo Salvini come lo valuta dal punto di vista estetico? “Ultimamente ha un qualche problema inizia ad averlo, sta ingrassando un po’. Il più bello è Berlusconi per come si pone in questi primi piani…” Cioè? “I primi piani che gli fanno sono fortemente inquietanti, ha un aspetto…” Si spieghi meglio. “Sembra che parli da ‘remoto’, dall’aldilà…gli consiglierei molti meno primi piani. Berlusconi mi è molto simpatico ma come aspetto qualche problema ce l’ha…” Se la leader di FdI fosse un’attrice, che ruolo potrebbe interpretare? “La cantante di un’orchestra romagnola – ha detto Avati a Un Giorno da Pecora – con una voce talmente pazzesca da non aver bisogno di microfoni. Una cantante di liscio di grande successo”. Salvini che ruolo potrebbe ricoprire? “Un poliziotto”. Chiudiamo con Silvio Berlusconi. “Gli farei fare il mago Silvan, con un mazzo di carte a fare magie”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)