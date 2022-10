Elezioni: Brugnaro “Ora Venezia conterà di più” (Int. a Corriere Veneto)

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Elezioni: Brugnaro “Ora Venezia conterà di più”

“Siamo nella compagine che ha vinto le elezioni e questo vuol dire molto. Parlare con il premier prima ancora che faccia il governo e immaginare di essere al centro non è mai successo nella storia della nostra città. Siamo a Roma per i prossimi cinque anni perché penso che il governo durerà tutta la legislatura”. Così Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e Presidente di Coraggio Italia, commenta al Corriere del Veneto l’esito elettorale del 25 settembre. “Tre settimane sono state poche per farci conoscere. Aggiungo che c’è stato un evidente oscurantismo dei mezzi di comunicazione ma non voglio fare la vittima, la prossima volta faremo meglio, Coraggio Italia si strutturerà sui territori. Il governo si giocherà la credibilità risolvendo i problemi del Paese anche se c’è qualcuno che spera che questi non vengano risolti, ma non è questo il modo di fare politica. Ora aspettiamo che si formi l’esecutivo, abbiamo tante cose da dire”.