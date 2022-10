(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Elezioni: Ruffino “Esito voto buon inizio per Terzo Polo”

“L’analisi del voto e la percentuale ottenuta alle elezioni politiche sono solo il buon inizio di un cammino che ci vedrà protagonisti nelle prossime elezioni amministrative e alle europee”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “Ora è il momento di strutturare il Terzo Polo in Parlament, con una opposizione intransigente ed intelligente al governo di destra, e sul territorio visto anche il grande seguito di giovani che ha scelto la nostra lista sulla base delle competenze dei candidati e del programma concreto proposto. Sono il nostro futuro e non possiamo deluderli come hanno fatto gli altri partiti fino ad ora”, conclude.