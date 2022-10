(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Padova, 29 settembre 2022

DA OGGI CI SI IMMATRICOLA A MEDICINA

Pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa dei candidati a Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Dalle ore 16.00 l’immatricolazione on-line

Oggi è stata pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa dei candidati a Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria con la specifica di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile. Sempre oggi sono state pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato”, “prenotato” o “in attesa”, tenuto conto della posizione di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede.

Quest’anno 3004 studenti, dei quali due terzi erano ragazze, hanno indicato Padova come prima scelta nel test di medicina e quasi 3000 hanno partecipato alla prova organizzata in città per accedere ai 428 posti nei corsi di Medicina e chirurgia e ai 27 posti per Odontoiatria e protesi dentaria. In particolare sono stati 2485 i partecipanti al test che hanno indicato come prima scelta la sede di Padova con a disposizione 340 posti e 342 quelli che hanno invece indicato la sede di Treviso con 88 posti disponibili, mentre i partecipanti ai test di ammissione per Odontoiatria e protesi dentaria sono stati in totale 177 in competizione per 27 posti.

«L’Ateneo di Padova, nel rapporto 2022 del Censis, si conferma ai primi posti tra i migliori atenei dove studiare Medicina, assieme a Pavia, Milano Bicocca e Bologna – dice Marco Ferrante, prorettore con delega alla Didattica –. Analizzando la classifica generale di merito, per la prima e poi per la seconda decina, risulta che tra i primi dieci migliori aspiranti medici due hanno scelto la sede di Padova, due quella di Bologna e due quella di Milano Bicocca, mentre se l’analisi la allarghiamo alle prime due decine ancora una volta si assiste al testa a testa tra le Università di Padova, Bologna e Milano Bicocca ognuna delle quali ha tre classificati. L’esito del test – conclude Ferrante – conferma l’attrattività dei nostri corsi: 10 dei primi 100 classificati hanno scelto l’Università di Padova (9 la sede di Padova e 1 quella di Treviso), a pari merito in questa classifica con Milano Bicocca e superata solo dall’Ateneo di Bologna».Dalle ore 16.00 di oggi sarà possibile perfezionare le immatricolazioni dei futuri medici all’Università.

