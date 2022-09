(AGENPARL) – ven 16 settembre 2022 Un’alluvione senza precedenti. Carloni: “Chiesto lo stato di emergenza”

Appena venuto a conoscenza dell’alluvione che ha colpito le Marche, ed in particolare la provincia di Pesaro e Urbino e quella di Ancona, il vice presidente Mirco Carloni da questa notte si trova nei luoghi che hanno subito il nubifragio e si è subito messo a disposizione dei sindaci agevolando un contatto diretto con Regione e Protezione Civile.

“Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane che ha provocato morti e dispersi – dice Carloni – e quello su cui dobbiamo compiere ogni sforzo possibile in queste ore è proprio quello di cercare coloro che non si trovano nella speranza di riuscire a riportarli dalle loro famiglie”.

“Anche per agevolare le ricerche è necessario ripristinare viabilità e i collegamenti che sono stati interrotti dalla violenza della natura affinché le operazioni di soccorso si possano svolgere nel modo più agevole e tempestivo”.

“Come assessore all’industria e all’agricoltura sto ricevendo la disponibilità da parte di aziende agricole ed agriturismi ad ospitare coloro che questa notte hanno dovuto abbandonare la propria casa. C’è una grande solidarietà anche da parte di imprenditori che mi stanno contattando per mettere a disposizione mezzi ed attrezzature che possano aiutare gli interventi di ripristino. Tutti questi contatti sono stati già rigirati alle comunità locali in maniera che possano utilizzarli in base alle varie esigenze”.

“Altra esigenza che stiamo affrontando in queste ore con i vari sindaci è quella di riattivare servizi come Enel e Telecom ed anche in questo caso stiamo lavorando in sinergia per riuscire ad avere risposte nel più breve tempo possibile”.

La Regione Marche nel frattempo ha chiesto lo Stato di emergenza ed in questo momento è in corso un sopralluogo del Presidente della Regione Francesco Acquaroli e del Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio sui luoghi dell’alluvione. Allo stesso tempo è stata convocata una giunta regionale di urgenza per fare il punto della situazione.

“Quanto accaduto stanotte è sconvolgente e drammatico – dice Carloni-. Voglio esprimere a tutti i sindaci delle località colpite, ai cittadini marchigiani che stanno vivendo questa tragedia e purtroppo per alcuni di loro anche un lutto, la mia vicinanza e quella dell’intera Regione Marche. Voglio anche ringraziare tutte le forze dell’ordine che sono intervenute, la protezione civile, i vigili del fuoco ed in sanitarsi del 118 per tutto quello che stanno facendo per cercare di riportare ad una semi normalità la situazione”.

“Ora è il momento di essere tutti uniti per affrontare una situazione così drammatica. Come Regione sosterremo con ogni mezzo le nostre comunità colpite da un’alluvione senza precedenti”.

Tutti gli impegni della campagna elettorale di Mirco Carloni sono stati annullati.