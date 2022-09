(AGENPARL) – ven 16 settembre 2022 Roma Capitale, De Santis (LcR): “Su tema smart working Italia Viva e Azione prendono in giro 23.000 dipendenti”

Roma, 16 settembre 2022 – “L’ipocrisia dei consiglieri di Italia Viva è senza limiti.

Ieri ci accusavano – a mezzo stampa – di aver ‘bloccato’ la loro mozione inerente allo smart working; oggi, nel giorno della discussione della stessa, disertano la seduta dell’Assemblea Capitolina, prendendo di fatto in giro i 23.000 dipendenti di Roma Capitale.

Assenti anche i consiglieri di Azione che, al pari dei loro neo-alleati nel Terzo Polo, nel pomeriggio di ieri avevano lanciato strali di ogni genere contro chi, come noi, ha introdotto e gestito con successo lo smart working durante l’emergenza da covid-19.

Appare, dunque, evidente che i consiglieri di Iv e Azione avessero di meglio da fare che pensare a tutelare il lavoro agile dei dipendenti di Roma Capitale.

Probabilmente sono troppo impegnati a rifilare altre panzane elettorali chissà dove e chissà a chi per occuparsi di un tema su cui, soltanto a parole, dimostrano un mero interesse di facciata.

Contrariamente a loro, la nostra attenzione al tema è massima, come testimonia la raccolta firme a sostegno dello smart working con cui stiamo sollecitando l’Amministrazione Gualtieri – fortemente in ritardo sul tema – ad attivarsi con maggiore impegno su una questione delicata e cruciale per il futuro della macchina amministrativa capitolina”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi, Ecologia e Innovazione Antonio De Santis.