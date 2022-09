(AGENPARL) – ven 16 settembre 2022 Comune di Rimini – ufficio stampa ha condiviso i file di OneDrive for Business. Per visualizzarli, fare clic sui collegamenti seguenti.

Rimini 16 settembre 2022

Premiati in residenza comunale i due giovanissimi campioni europei di barca a vela Diego Leone Severi e Vittorio Collini

Diego Leone Severi, timoniere, non ha ancora 13 anni, Vittorio Collini, prodiere, appena 12. Entrambi allievi dello Yacht Club Rimini, non hanno trent’anni in due ma sono già riusciti a portare Rimini sul tetto d’Europa aggiudicandosi il primo gradino del podio al Campionato Europeo 2022 RSFEVA, la prestigiosa regata di barca a vela che si è tenuta a fine agosto in Repubblica Ceca.

Un oro per il quale oggi, venerdì 16 settembre, l’amministrazione comunale, presso la Sala della Giunta della residenza municipale, si è voluto complimentare di persona, consegnandoli un riconoscimento per lo straordinario traguardo sportivo. Oltre a Collini e Severi, è stata premiata anche la loro istruttrice Chiara Degli Angioli per aver contributo da dietro alle quinte alla vittoria sulle acque del lago di Lipno, dove Severi e Collini si sono affermati primi sia agli ‘assoluti’ che all’Under 13, superando in velocità gli altri 101 equipaggi in gara.

Presenti alla premiazione anche il presidente dello Yacht Club Rimini Pietro Baronio, il direttore sportivo Luca D’Apote e i genitori dei due ragazzi.

