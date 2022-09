(AGENPARL) – ven 16 settembre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Maltempo: Losacco (Pd), bene governo su stato d’emergenza

“Bene la decisione del Governo di riconoscere subito lo stato d’emergenza per le Marche. Adesso è il momento di fronteggiare al meglio l’emergenza e di occuparsi degli sfollati. Per questo stamane mi sono informato con il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio al quale ho ribadito l’impegno dei militanti e dei volontari del Pd che hanno sospeso la campagna elettorale per prendere parte agli aiuti”.

Così in una nota il Commissario regionale del Pd, Alberto Losacco.

“Poi – aggiunge Losacco – come ha detto lo stesso Curcio, verrà il momento di capire cosa non ha funzionato, perché l’evento è stato molto peggiore di quanto dicevano le previsioni e se ci sono state altre mancanze nelle politiche della prevenzione”.

