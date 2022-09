Esercizio del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – ven 16 settembre 2022 [Comune Cagliari News]

Comunicato stampa

16 settembre 2022

Esercizio del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19

Per le consultazioni elettorali in programma il prossimo 25 settembre 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

Gli interessati che si trovino in tali condizioni, entro il 20, settembre dovranno, come stabilito nella Circolare 95/2022 del Ministero dell’Interno e dalla circolare della Prefettura di Cagliari prot. n.72364/2022 “far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità anche telematiche, individuate dall’ente medesimo, i seguenti documenti:

– una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

– un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore all’11 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per COVID-19)”.

