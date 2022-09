Rosato (IV Azione) risorse rdc vanno date a imprese per assunzioni, lotta alla povertà va combattuta con altri strumenti

(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 “Ha ragione Von der Leyen l’Europa ha bisogno di reperire manodopera sempre più specializzata, questo vale anche per il nostro Paese che deve puntare su nuove professionalità, con formazione adeguata per andare incontro alle esigenze delle nostre imprese. Oggi però l’Italia ha un problema diverso, i lavoratori ci sono ma stanno a casa perché gli diamo un sussidio che si chiama reddito di cittadinanza invece che strumenti per inserirsi. Ogni giorno sentiamo di ristoratori ed esercenti che non riescono a trovare personale” Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a Sky “Il reddito di cittadinanza va smontato e quelle risorse messe a disposizione delle imprese per incentivi alle assunzioni, fermo restando la lotta alla povertà che va combattuta con risorse ma anche con altri strumenti adeguati che consentano di arrivare a tutti quelli che hanno bisogno”