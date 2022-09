OGGI in edicola con un libro fotografico e la biografia della Regina

(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 “OGGI” PRESENTA “ELISABETTA, UNA VITA NELLA STORIA”

Il settimanale RCS in edicola giovedì 15 con un libro biografico

e un volume fotografico da collezione dedicati alla sovrana che ha segnato un’epoca

Nel settimanale 16 pagine con le anticipazioni sulle esequie e il ruolo di re Carlo III

Milano, 14 settembre 2022 – Il n. 38 di OGGI, in edicola giovedì 15 settembre, dedica ai suoi lettori una triplice occasione per rendere omaggio ad Elisabetta II, morta a 96 anni e dopo sette decenni di regno. Con il settimanale, dove ben 16 pagine saranno dedicate alla scomparsa della sovrana più longeva del suo Paese e la donna più rispettata del pianeta, saranno in edicola un libro biografico e un prezioso volume fotografico di 172 pagine.

Quanto amore Maestà è il titolo di copertina di OGGI che arricchirà gli ampi servizi con le immagini di grandi fotografi, come Annie Leibovitz. Negli articoli, l’analisi di chi è stata davvero Elisabetta II e perché l’8 settembre si è chiusa un’epoca; 30 cose che pochi sanno di lei; anticipazioni sui funerali di Stato previsti per lunedì 19 che saranno un impareggiabile summit mondiale; il carattere, il ruolo e le attese per Carlo III.

Con il settimanale, al prezzo aggiuntivo di 4,90 euro, il volume Elisabetta II, una minuziosa biografia della sovrana che è riuscita a conciliare la cultura di massa con l’antica istituzione della monarchia: dal fasto della cerimonia per l’incoronazione, al matrimonio del figlio Carlo con Lady Diana, fino agli anni più difficili per la casa reale, con il tragico incidente che costò la vita alla principessa di Galles, alla nuova generazione di Windsor.

Il libro fotografico di grande formato, intitolato Queen Elizabeth II (1926-2022) – Una vita nella Storia, racconta l’avventura straordinaria di una donna che ha segnato il mondo. Aperto dall’analisi del biografo di Elisabetta, Antonio Caprarica, una cavalcata lungo i settant’anni di regno, i suoi due soli amori, i tanti dolori, la fedeltà al suo impegno fino all’ultimo giorno. Dalla moda al patrimonio, dalla famiglia agli scandali. Con contributi prestigiosi quali un articolo scritto nel 1947 da Enzo Biagi sul fidanzamento con Filippo.

Disponibile in edicola con OGGI per due mesi a partire da giovedì 15 settembre, a 6,90 euro, oltre al prezzo della testata,il volume da collezione Queen Elizabeth II (1926-2022) – Una vita nella Storia, è sostenuto da una campagna, realizzata da Hi! Comunicazione, su tutti i mezzi RCS e con spot sulle reti Mediaset.