Newsletter Tutte le news – 14/09/2022

14/09/2022

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 12 al 18 settembre](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 12 a domenica 18 settembre … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

[Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82415)

Da venerdì 16 a giovedì 22 settembre si svolge la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che quest’anno sviluppa il tema “Più connessi, più … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82415)

[Tessera elettorale: informazioni e modalità di consegna](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2296)

Oltre alla modalità ordinaria su appuntamento: – fino al 22 settembre 2022 sarà possibile richiedere e successivamente ritirare il duplicato o rinnovare la tessera … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2296)

[Contributo Regionale Buono Libri e Contenuti Didattici alternativi anno scolastico e formativo 2022/2023](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65643)

Contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti Didattici Alternativi” Anno scolastico-formativo 2022/2023 Presentazionde della domanda: dal 16 settembre 2022 fino alle ore … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65643)

[Corsie riservate (art. 7 Codice della Strada) controllate da varchi elettronici](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=24303)

Per proteggere alcune corsie riservate a bus e taxi, abitualmente utilizzate dagli automobilisti in maniera irregolare, creando rallentamenti nella circolazione e ritardi negli orari di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=24303)

[Esito Consiglio comunale del 13 settembre 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82422)

ESITO LAVORI Deliberazioni prop n. 85/2022 – Pianificazione e Progettazione Urbanistica – Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82422)

[Tocatì 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82136)

Dal 15 al 18 settembre 2022 si svolge la XX edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82136)

[Tocatì 2022: il Festival Internazionale dei Giochi in Strada nei Musei Civici](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82306)

Dal 15 al 18 settembre 2022, a Verona, torna il Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da AGA – Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82306)

[L’Affido e la solidarietà familiare: corso ottobre novembre 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82372)

Gli incontri sono rivolti a famiglie con figli, coppie, single che abbiano voglia di fare un’esperienza di apertura e accoglienza . Non ci sono limiti di età. Le tematiche … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82372)

[Iscrizione nell’elenco dei ristoranti tipici di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=39719)

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 maggio 2013 è stato approvato il “ Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese ” … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=39719)

[Festa di fine estate in Borgo Nuovo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82374)

Arriva la Festa di fine estate in Borgo Nuovo! Due giorni dedicati al vicinato e alle nuove amicizie, con un programma ricco di attività e laboratori conviviali per tutta la famiglia! … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82374)

[XI incontro annuale di Preistoria e Protostoria: disponibile il programma](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77993)

É disponibile il programma dell’XI Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria Spazi domestici nell’età del bronzo. Dall’individuazione alla restituzione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77993)

[‘Scuola Aperta’ all’Istituto Comprensivo 06](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

Promoviamo la scuola aperta alla comunità per sostenere i percorsi di crescita di ragazze e ragazzi. A chi è rivolto? bambine e bambini della scuola primaria classe … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

