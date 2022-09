(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 Leasys Rent lancia Be Free EVO DR 4.0

e riapre le iscrizioni alle formule di abbonamento all’auto

La società del Gruppo FCA Bank lancia il primo abbonamento a lungo termine al Family SUV di DR Automobiles, già top seller del primo trimestre 2022.

Terminata la pausa estiva, Leasys Rent riapre le iscrizioni alle formule di abbonamento all’auto: CarCloud, FlexRent, CarBox e Be Free Evo.

Al via anche la promozione “Back to School” su CarCloud YOYO, l’abbonamento all’iconica minicar XEV, guidabile dai 16 anni in su.

Torino, 14 settembre 2022

Terminata la pausa estiva, Leasys Rent rilancia e amplia la mobilità on demand. La società del Gruppo FCA Bank, specializzata in soluzioni di noleggio a breve e medio termine, riapre le iscrizioni a tutte le formule di abbonamento all’auto: CarCloud, FlexRent, CarBox e Be Free EVO. Con l’annuncio della riapertura, Leasys Rent lancia anche il nuovo Be Free EVO DR 4.0, dedicato a DR 4.0, il Family SUV del Gruppo di Macchia d’Isernia già top seller del primo trimestre 2022.

Be Free EVO è il primo abbonamento a lungo termine in Italia, senza anticipo e completamente digitale, sottoscrivibile con la sola carta di credito. Con l’arrivo del nuovo pacchetto, sarà possibile prenotare DR 4.0 e ritirarlo dopo 48 ore: una volta acquistato il voucher da 299€, su Amazon o nei Leasys Mobility Store abilitati, basterà registrarsi sul sito befree-evo.leasysrent.com. Sarà così possibile guidare in abbonamento il SUV DR a fronte di un canone di 419€ mensili, comprensivo dei primi 1.500 km di percorrenza e rinnovabile fino a un massimo di 24 mesi. Inoltre, con l’iscrizione a Be Free EVO, ogni mese si avranno a disposizione 60 minuti gratuiti del car sharing LeasysGO!, per un anno.

Oltre al nuovo Be Free EVO DR 4.0 e alla riapertura delle formule di abbonamento, Leasys Rent lancia anche la promozione “Back to School” per CarCloud YOYO, l’abbonamento mensile dedicato alle urban car full electric del brand XEV, guidabili a partire dai 16 anni. Con la promozione, il pacchetto CarCloud pensato per i più giovani si fa ancora più accessibile: il voucher di iscrizione è in promozione a 99€ (invece di 199€) dal 15 settembre al 15 ottobre.

FCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di euro.

Attraverso Leasys Rent, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, la Banca propone un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità. Al termine del 2019 Leasys Rent ha lanciato il primo abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Nel giugno 2019, grazie a Leasys Rent, ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici dove i clienti possono avere accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys Rent. Con il lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all’aeroporto di Torino Caselle nel 2020, seguito da molti altri, Leasys Rent è diventato un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: contando ad oggi oltre 1.300 punti di ricarica installati presso tutti gli Store, dispone della rete elettrificata privata più grande d’Italia. Nel corso del 2022 il progetto di elettrificazione proseguirà anche nei Paesi europei in cui Leasys Rent opera.

Per maggiori informazioni:

www.fcabankgroup.com

www.leasysrent.com