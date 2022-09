:: IUAV AUTUMN DESIGN DAYS :: al via la rassegna di eventi

(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 Iuav Autumn Design Days

In autunno un intenso programma di workshop, iniziative ed eventi dedicati al Design: da Venezia a Lucerna a Monaco

settembre > novembre 2022

[info e programma](http://www.iuav.it/DIPARTIMEN/CHISIAMO/eventi/2022/09–settem/Iuav-Autum/index.htm) >>

COMUNICATO STAMPA

Autunno, è tempo di Design.

Come ogni anno, i corsi di Design dell’Università Iuav di Venezia propongono una rassegna di iniziative ed eventi che in questa occasione escono dai confini veneziani e coinvolgono pubblici ed esperti internazionali, con il patrocinio di [ADI-Associazione per il disegno industriale](https://www.adi-design.org/homepage.html) e di [AIAP-Associazione italiana design della comunicazione visiva](https://aiap.it/).

I temi proposti toccano le punte più contemporanee del design.

Si parte con la [Visual Discovery Conference](https://visualdiscoveryconference.wordpress.com/) dal 12 al 16 settembre, alla Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Svizzera), dove studenti e docenti provenienti da diverse università di Stati Uniti, India, Germania e Svizzera lavoreranno con studenti Iuav sui temi dell’information design, data visualization e visual storytelling.

Contemporaneamente, i progetti nati dalla collaborazione tra Iuav e studio [Gentlebrand](https://www.gentlebrand.com/), che hanno dato luogo a concept innovativi e sostenibili per un nuovo brand di bevande low&no (ovvero a basso contenuto o assenza totale di alcol), saranno esposti a Monaco nella più importante fiera internazionale dedicata al beverage, la Drinktec Messe.

Storie della tua vita. Transcodifica di testi letterari è il tema del worskhop con Giovanni Lussu, che approfondisce il tema del rapporto tra narrazione verbale e narrazione visiva: al Cotonificio Veneziano, dal 12 al 16 settembre.

Sette saranno i workshop “[Design Roots](https://sites.google.com/iuav.it/design/attivit%C3%A0/design-roots?authuser=0)” dedicati alle radici, come segno di un nuovo approccio del design ai temi emergenti della contemporaneità, che animeranno i Welcome Design Workshop 2022, al Cotonificio veneziano, dal 16 al 23 settembre.

La mostra finale dei progetti aperta al pubblico il 23 settembre offrirà uno sguardo sul design ispirato a rinnovati significati, dinamiche sostenibili e valori culturali.

Sette le aziende di riferimento, che collaboreranno con Iuav per le sperimentazioni nei vari ambiti del design: un nuovo progetto di ricettività con la realizzazione di un “albergo diffuso” in tre proprietà nelle colline del Prosecco (con l’azienda Balan, PD); la ricostruzione di un guardaroba contemporaneo partendo dalle origini, ispirandosi alle geometrie delle “strasse, rasse, felzine e schiavine” fornite dall’archivio storico dell’azienda Barena Venezia; proposte di narrazione e storytelling capaci di esaltare le peculiarità di un’azienda, comunicandone valori e capitale umano (con Formest, PD); gli spazi di lavoro ad uso individuale e collettivo in azienda, ripensati in vista della piena funzionalità e del benessere dei collaboratori (con l’azienda PR Imballaggi, TV); pratiche di comunicazione non convenzionale attraverso canali digitali per supportare l’informazione medica (con l’azienda Prodeco Pharma, TV); la cultura del benessere (fisico, sociale, mentale), sviluppata con nuove strategie di comunicazione e con la mediazione della figura del farmacista (con l’azienda Unifarco, BL); il riciclo di scarti e sfridi industriali generati dalla produzione di accessori moda e occhiali, da convertire in prodotti funzionali e dal forte valore intrinseco (con le aziende “2M Decori e Omas, TV).

In parallelo con la Venice Glass Week, gli Autumn Design Days dedicano al vetro due eventi: l’hackathon “Vetro futuro”, due giorni di laboratorio intensivo durante il quale studenti di Iuav e Ca’ Foscari affiancati da esperti e docenti universitari, immagineranno gli scenari futuri per il materiale vetro, con un focus particolare sui temi della sostenibilità, delle nuove tecnologie e del difficile ricambio generazionale riscontrato nel settore (Venezia, Combo, 22-23 settembre).

Il convegno internazionale “[Antifragile Glass](https://www.antifragile.venezia.it/)”, dal 17 al 19 novembre, chiuderà l’anno internazionale del vetro, celebrandone la cultura in relazione a un territorio depositario di una incomparabile rete di saperi.

A novembre infine, a conclusione degli Autumn Design Days, il convegno “[Interior / Design: expanding the field](https://sites.google.com/iuav.it/design/attivit%C3%A0/interiordesign?authuser=0)” indagherà le nuove direzioni in cui si espande il design degli interni, attraverso la voce di esperti internazionali – progettisti, educatori, teorici e storici del design.

[Autumn.jpg]

_________________________________

Università Iuav di Venezia

_________________________________

IuavStampa

Cecilia Gualazzini

Tolentini – Santa Croce 191 Venezia