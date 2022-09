(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni. Pd, Piano Infanzia al centro della nostra agenda

Positivo incontro con rete associazioni del settore

Oggi abbiamo incontrato la rete “Le 5 buone ragioni” che riunisce le associazioni più importanti che operano nel settore dell’infanzia. Abbiamo ascoltato le loro richieste sulla lotta alla disuguaglianza e alla povertà minorile, sulla valorizzazione del lavoro di cura e sulla tutela del lavoro della donna. È stato per noi motivo di orgoglio verificare che la quasi totalità delle loro proposte sono già prese in carico dal programma Infanzia del Partito democratico. Un piano molto ambizioso per la natalità, l’infanzia e l’adolescenza che si pone l’obiettivo di combattere le disuguaglianze precoci attraverso una rete di servizi a supporto di minori e famiglie, con la scuola dell’infanzia obbligatoria e gratuita e il pieno accesso ai servizi psicoterapeutici. Un pacchetto di misure che non si limitano a rendere possibile la nascita di un figlio, ma ne accompagnano la crescita fino all’età adulta. Perché le disuguaglianze in Italia riguardano soprattutto bambini e adolescenti, sempre più esposti al rischio di povertà e marginalità sociale. Al punto che oggi i destini di tanti bambini sembrano già scritti dalla nascita: dalle condizioni dei genitori e dal quartiere o città di residenza si può immaginare senza troppe sorprese il futuro di ragazze e ragazzi, derubati anche della speranza di un futuro diverso. Il nostro obiettivo è dimostrare che le storie di queste ragazze e questi ragazzi si possono riscrivere.

Così i deputati dem, Paolo Lattanzio (capogruppo Pd) e Paolo Siani (vicepresidente), della commissione Infanzia.

Roma, 14 settembre 2022