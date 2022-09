Contributi rette asili nido e micoronidi pubblici o privati secondo semestre 2022 – Comunicato stampa

(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 [Comune Cagliari News]

14 settembre 2022

Domande esclusivamente online entro le ore 23,59 di venerdì 30 settembre. Avviso del Comune.

Contributi rette asili nido e micoronidi pubblici o privati secondo semestre 2022

Per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, il Comune di Cagliari ha pubblicato un nuovo avviso rivolto ai frequentanti dall’1 settembre a 31 dicembre 2022.

Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma dedicata https://istanze.comune.cagliari.it/portal/ (link più sotto) entro le ore 23,59 di venerdì 30 settembre 2022.

L’avviso (link più sotto) nel quale sono specificati: requisiti di ammissione al contributo, servizi ammissibili, misura e attribuzione del contributo, formazione della graduatoria, erogazione del contributo ai beneficiari, monitoraggio delle istanze, trattamento dei dati personali.

AVVISO: https://www.comune.cagliari.it/portale/it/documento.page?contentId=DOC116715