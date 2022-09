CONFAP e FORMA: cosa pensano i partiti della Formazione Professionale e sistema Duale?

(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 è possibile seguire il dibattito al link https://youtu.be/UhGZEEe4WRw

IeFP e Formazione Professionale risultano pressoché assenti nei programmi politici dei principali partiti e coalizioni, nonostante in questa campagna elettorale si parli molto di giovani, lavoro e futuro del Paese. Confap e Forma, enti che operano da molti decenni in questa realtà e rappresentano i principali Enti nazionali di formazione, hanno deciso di richiamare l’attenzione delle forze politiche sulle potenzialità di questo settore per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Sotto in sintesi il documento programmatico inviato alle forze politiche invitate al confronto venerdì 16 settembre, presso la sede di Forma e Confap, a Roma in via Marcora 18 dalle ore 12.30 alle 13.30.

All’incontro saranno presenti la presidente di Forma, Paola Vacchina, il presidente di Confap Massimiliano Sabbadini e i presidenti di tutti gli enti di formazione professionale della loro rete.

In collegamento in rappresentanza di sei diverse forze politiche i candidati: Elena Chiorino – Fratelli d’Italia, Claudio Durigin – Lega, Simona Malpezzi – PD, Luigi Marattin – Azione e Italia Viva, Mariassunta Matriscaino – M5S e Claudia Porchietto – FI.

Questi in sintesi i punti più importanti delle proposte presentate: rendere stabile e implementare l’offerta di IeFP in tutte le Regioni, finanziandola in modo continuativo e con adeguati parametri; sviluppare su tutto il territorio nazionale l’offerta formativa di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore); assicurare una sede nazionale unitaria per la Governance della IeFP nel rispetto delle competenze regionali; investire sull’orientamento degli studenti, a partire dalla scuola secondaria di primo grado valorizzando la proposta della IeFP; implementare il potenziale della FP nell’accompagnamento delle trasformazioni organizzative e produttive indotte dalle transizioni digitale e ambientale; consolidare il ruolo della FP nelle politiche attive del lavoro; valorizzare l’apporto della FP nelle politiche sociali e giovanili, a partire dall’inclusione delle persone più svantaggiate; estendere anche al sistema IeFP, al pari dei sistemi dell’istruzione pubblica e paritaria, gli interventi di sostegno agli investimenti e quelli emergenziali, a cominciare dai ristori per i costi energetici, particolarmente urgenti in questa fase di grave crisi.

Alcuni dati a riprova dell’importanza della tematica: nell’anno formativo 2020-21 la IeFP degli enti accreditati ha interessato 151.641 allievi (14-18 anni), pari al 5,7% di tutti gli studenti frequentanti i percorsi di scuola secondaria superiore in Italia e al 32,8% degli studenti iscritti ai percorsi offerti dall’Istruzione professionale statale. Nel nord Italia, ove è più diffusa, la IeFP coinvolge oltre il 10% dei ragazzi, con ottimi risultati in termini di successo formativo ed occupazionale.

L’incontro intende attivare un’urgente e strategica interlocuzione con le forze politiche, per garantire al Paese quella infrastruttura formativa e necessaria a sostenere i processi di sviluppo economico e di inclusione sociale.

