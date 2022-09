Comunicato stampa del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

(AGENPARL) – mer 14 settembre 2022 COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO

Gruppo Venezia

Lavoro nero e violazioni in materia di sicurezza. Otto imprenditori

sanzionati a Bibione.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di

Venezia, con il personale della locale stazione Carabinieri, hanno eseguito

una serie di controlli nella località balneare di Bibione, nei confronti di

aziende operanti nel settore della ristorazione e del commercio di articoli

di abbigliamento e bigiotteria.

Le attività sono state svolte al fine di verificare il rispetto delle norme in

materia di legislazione sociale, sicurezza, salute e igiene sui luoghi di

lavoro.

All’esito dei controlli, i militari, oltre a registrare un caso di impiego di

manodopera in nero, hanno riscontrato numerose violazioni in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito i risultati conseguiti:

 8 aziende controllate;

 25 lavoratori controllati;

 1 lavoratore in nero;

 4 sospensioni dell’attività d’impresa;

 120.000,00 euro di sanzioni irrogate.

In particolare, si segnalano i casi più significativi:

Sanzioni per 35.000 euro e sospensione dell’attività. Si tratta di un

negozio, gestito da un cittadino di nazionalità bengalese, esercente nel

commercio di articoli di bigiotteria, all’interno del quale è stato trovato un

lavoratore suo connazionale, regolarmente registrato, impiegato con

mansioni di “commesso”. La ditta, nell’occasione ispezionata anche dal

personale della Polizia Locale di Bibione, nel corso del controllo è stata

multata per un ammontare di 35.000 euro circa, per la carenza delle

condizioni igienico sanitarie in cui versavano i servizi igienici, per la

mancanza di un impianto antincendio, per la mancanza di presidi sanitari

e per l’omessa valutazione dei rischi aziendali. Per quest’ultima violazione

è stato adottato il provvedimento di sospensione con efficacia immediata,

la cui revoca sarà condizionata alla presentazione del Documento di

Valutazione dei Rischi ai militari della Tutela Lavoro.

Sanzioni per 25.000 euro e sospensione dell’attività. Si tratta, anche

in questo caso, di un negozio gestito da un cittadino di nazionalità

bengalese, esercente nel commercio di articoli di bigiotteria. Dalla

consultazione delle banche dati in uso ai militari dell’Ispettorato del

Lavoro è emerso che l’azienda occupava un dipendente, assente al

momento del controllo. Nelle more degli accertamenti la ditta è stata

multata per un ammontare di 25.000 euro circa, per l’omessa revisione

dell’impianto antincendio, per la mancanza di presidi sanitari e per

l’omessa valutazione dei rischi aziendali. Per quest’ultima violazione è

stato adottato il provvedimento di sospensione con efficacia immediata, la

cui revoca sarà condizionata alla presentazione del Documento di

Valutazione dei rischi ai militari della Tutela Lavoro.

Un ristorante chiuso e 15.000 euro di sanzioni. In questo caso si tratta

di un ristorante, gestito da una cittadina di nazionalità rumena, all’interno

del quale è stato trovato un lavoratore non registrato (in nero), intento a

servire la clientela. La posizione irregolare del dipendente ha fatto

scattare la chiusura immediata del locale e sanzioni per 15.000 euro per la

mancata registrazione dello stesso e per l’omessa

formazione/informazione sulla sicurezza del lavoratore.

Gli altri cinque esercizi pubblici sono stati multati per un ammontare

complessivo di 45.000 euro, per varie violazioni in materia di sicurezza

(omessa dotazione di mezzi antincendio, mancanza di presidi medici di

pronto soccorso, mancanza di formazione dei dipendenti ed irregolarità

inerenti la pulizia dei servizi igienici destinati ai lavoratori).