Caro bollette: Sabato 17 settembre-Verona: Allo Stand “La Casa SI Cura” controllo GRATUITO impianto elettrico e assistenza sulle bollette

Comunicato stampa

CARO BOLLETTE

Sabato 17 settembre – ore 10-18

Adiconsum nazionale e Adiconsum Veneto ti aspettano con Prosiel

allo Stand “La Casa SI Cura”

Verona – Centro Commerciale Le Corti Venete

(San Martino Buon Albergo)

– Porta con te la tua bolletta energetica per farla visionare dai nostri esperti

– Richiedi un controllo GRATUITO dell’impianto elettrico della tua casa da parte di tecnici specializzati abilitati

– Informati sulle possibilità di risparmio energetico con le nuove tecnologie

13 settembre 2022 – Il caro-bollette ti sta portando alla canna del gas? Per prima cosa verifica a cosa è dovuta la tua bolletta pazza. Caro energia? Consumi eccessivi? Impianto elettrico obsoleto o non manutenuto come dovrebbe?

Puoi scoprire tutto questo Sabato17 settembre a Verona insieme con Adiconsum nazionale, Adiconsum Veneto e il Tour promosso da Prosiel “La Casa SI Cura”.

Il Tour, che integra la recente iniziativa di Adiconsum Veneto su come risparmiare nell’anno – dichiara Mauro Vergari, Direttore Ufficio Innovazioni e Sostenibilità di Adiconsum – è un’occasione utile per richiedere la VISITA GRATUITA di un tecnico abilitato per controllare l’impianto elettrico.Il Veronese è una zona storica e d’arte con abitazioni molto antiche che proprio per questo devono ancor di più essere curate dai proprietari. L’impianto elettrico deve essere sempre adeguato alle ultime normative per garantire sicurezza e prevenire guasti.Il risparmio energetico è ora una vera necessità e per ottenerlo occorre aggiungere nelle case nuovi apparati ed elettrodomestici appropriati che non possono però essere collegati alla rete elettrica con il fai da te. Ecco perché allo stand “La Casa SI Cura” ti forniremo anche informazioni pratiche su come risparmiare energia con le nuove tecnologie (pannelli solari, ricarica auto elettrica, contatori online, ecc.).

Adiconsum con Prosiel vogliono allargare le conoscenze dei consumatori, perché solo chi sa, risparmia!

In un periodo di crisi e ristrettezze quali quelle che stiamo vivendo– dichiara Davide Cecchinato, Presidente di Adiconsum Veneto – scendiamo in campo a fianco dei cittadini-consumatori e delle loro famiglie contro il carovita e gli aumenti spropositati e ingiustificati. Allo stand forniremo GRATUITAMENTE consigli su come gestire il budget familiare e un vademecum suddiviso per le varie categorie di spesa per beni e servizi su come risparmiare fino a 4.000 euro in un anno!

Ti aspettiamo!

Sabato 17 settembre 2022

ore 10-18

Centro Commerciale Le Corti Venete

San Martino Buon Albergo (VR)