COMUNICATO STAMPA

Protezione civile, a Palazzo Trissino l’esercitazione pratica del corso sperimentale per geometri

Sarà simulata l’attività svolta in occasione di un evento emergenziale dal Centro Operativo Comunale (Coc)

Ha preso il via oggi, martedì 13 settembre, nella sede del Collegio dei Geometri di Vicenza il corso formativo organizzato dalla Consulta dei Collegi Geometri e Geometri Laureati del Veneto in collaborazione con il Comune di Vicenza per fornire nozioni di base in materia di protezione civile, con particolare riferimento alla pianificazione e gestione dell’emergenza.

L’esercitazione pratica, in programma martedì 4 ottobre, nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, simulerà l’attività svolta in occasione di un evento emergenziale dal Centro Operativo Comunale (Coc). Saranno presenti il sindaco, l’assessore alla protezione civile e il gruppo di protezione civile cittadino.

Il corso di formazione, che ha una durata di 24 ore, suddivise in 5 moduli da 4 ore ciascuno, si rivolge a geometri liberi professionisti, iscritti agli Albi dei Geometri del Veneto, che vogliono rendersi disponibili per servizi di supporto alla Protezione Civile e agli enti territoriali preposti.

Spesso le istituzioni locali si rivolgono ai Collegi territoriali chiedendo figure competenti, capaci di fornire assistenza tecnica e specialistica nella redazione di piani di emergenza provinciali e comunali oltre che di verificare le migliori soluzioni per individuare strutture e zone strategiche per la pronta risposta all’emergenza, con particolare riguardo alle aree di ammassamento mezzi e soccorritori, aree di accoglienza alla popolazione, centri sovra comunali, centri operativi misti (Com) e centri operativi comunali (Coc).