CASO OMEROVIC, SMERIGLIO: “CRONACHE INQUIETANTI: PRESENTERO’ INTERROGAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO”

(AGENPARL) – mar 13 settembre 2022 “E’ di queste ore l’esplosione mediatica del caso del giovane Hasib Omerovic, precipitato ad agosto dal secondo piano di una palazzina a Roma e da allora ancora ricoverato al Policlinico Gemelli. In concomitanza della caduta del ragazzo sembrerebbe che fosse in corso una perquisizione delle forze di polizia nell’appartamento dove Hasib vive con la famiglia, ma senza che la Procura di Roma avesse rilasciato alcun mandato di perquisizione. Se così fosse sarebbe un fatto gravissimo, ci troveremmo in presenza di un abuso esplicito da parte delle forze dell’ordine ai danni di un ragazzo disabile. Presenterò un’interrogazione alla Commissione europea affinché possa essere fatta luce e chiarezza su questo fatto di cronaca così inquietante. Speriamo, come chiedono la famiglia e i legali, che la verità possa venire fuori il prima possibile. Verità e trasparenza come chiedono i famigliari del ragazzo e anche per la credibilità delle nostre istituzioni democratiche, forze dell’ordine comprese”.

Così in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D.