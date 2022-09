Borgo San Lorenzo. Riparte la Scuola: tutto pronto!

(AGENPARL) – mar 13 settembre 2022 Riparte la Scuola: tutto pronto!

Manutenzione dei plessi e segnalazioni ricevute fatte. Servizi attivi dal primo giorno.

E’ tutto pronto per il suono della prima campanella. In questi giorni il capocantiere, con il Vicesindaco Cristina Becchi e la nuova Dirigente Scolastica Angela Batistini, hanno effettuato dei sopralluoghi per verificare le ultime necessità.

Il Cantiere comunale ha lavorato senza sosta con i suoi 14 operai per eseguire le 126 segnalazioni fatte dalle referenti dei 12 plessi scolastici, oltre alla manutenzione ordinaria e al taglio dell’erba.

Gli edifici sono pronti ad accogliere i 1619 studenti con i loro insegnanti. Per la Vicesindaco si tratta di una ripartenza importante quest’anno contrassegnata dall’assenza della mascherina, con la scuola che torna a una normalità. I suoi ringraziamenti vanno al Cantiere comunale, Borgo ha molti edifici e non è semplice riuscire a soddisfare tutte le richieste, anche sotto l’aspetto economico, oltre al personale scolastico per la collaborazione in questi giorni frenetici.