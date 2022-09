Rosato risponde a Letta

(AGENPARL) – lun 12 settembre 2022 Elezioni: Rosato (IV)noi altra cosa rispetto Pd

Roma, 9 sett – “Vorrei tranquillizzare Letta: il TerzoPolo non vuole prendere il posto del PD come lui dice. Noi non facciamo accordi con la sinistra radicale e Di Maio, non strizziamo l’occhio ai 5stelle. Siamo semplicemente un’altra cosa. Secondo lui perderemo male? Vedremo il 25 settembre”. Lo scrive il presidente di Italia Viva Ettore Rosato su Twitter

