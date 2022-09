(AGENPARL) – lun 12 settembre 2022 Comunicato stampa

ROMA, GIANNINI (LEGA): SU RACCOLTA DIFFERENZIATA GUALTIERI PEGGIO DI RAGGI, PIANO RIFIUTI DA RIFARE

“Nei mesi immediatamente successivi alla messa in atto del tanto sbandierato piano straordinario di pulizia della Capitale ordinato da Roberto Gualtieri all’indomani dell’elezione a sindaco, il riciclo dei rifiuti è addirittura diminuito rispetto all’era Raggi, a fronte però di un aumento del 5,2% dei reclami e soprattutto dei costi d’esercizio (+6,8 milioni). Un record negativo che riguarda i primi mesi dell’era Gualtieri e che per il primo cittadino e per il PD, partito a vocazione fortemente ambientalista, equivalgono a una vera e propria debacle”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini commentando i dati diffusi dalla stampa riguardo al resoconto semestrale di Ama sul fronte rifiuti. “Come da direttive – prosegue – l’Europa punta a portare la quota di immondizia differenziata al 65% entro il 2030. Ebbene, Ama prevedeva di arrivare alla percentuale del 50% già a giugno di quest’anno, ma ha fallito miseramente, perché la raccolta si è fermata al 45,9%. Un risultato che peggiora quello dei primi sei mesi del 2021, quando l’azienda aveva raggiunto il 46,1% di spazzatura differenziata. La verità è che il piano rifiuti regionale non collima con quello comunale e ce ne eravamo accorti già riguardo alla vicenda del termovalorizzatore. Non reggono i numeri e dunque non ci sono i risultati. Un’evidenza che siamo costretti a dover segnalare ancora una volta a questa classe dirigente che purtroppo governa la Capitale e il Lazio, con esiti sempre più discutibili”.