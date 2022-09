La nazionalizzazione di Senkaku da parte del Giappone suscita cautela sulle minacce della Cina

(AGENPARL) – Roma, 12 settembre 2022 – La nazionalizzazione delle isole Senkaku nel Mar Cinese Orientale da parte del Giappone ha innescato tensioni di sicurezza nella regione negli ultimi 10 anni, spingendo Tokyo, nota per la sua costituzione pacifista, a diffidare fortemente delle minacce militari di Pechino.

Il Giappone ha amministrato i Senkaku, ma la Cina ha rivendicato gli isolotti disabitati dall’inizio degli anni ’70, chiamandoli Diaoyu, dopo che gli studi delle Nazioni Unite hanno indicato che potrebbero esserci riserve di gas potenzialmente redditizie intorno a loro.

L’11 settembre 2012, il governo giapponese dell’allora primo ministro Yoshihiko Noda mise le isole sotto il controllo statale, cinque mesi dopo che il governatore di Tokyo Shintaro Ishihara annunciò bruscamente che la metropoli avrebbe acquistato alcuni dei Senkaku da un proprietario privato giapponese.

Successivamente, la Cina guidata dai comunisti ha intensificato le provocazioni nelle acque vicine, inviando spesso le sue navi della guardia costiera vicino agli isolotti, destabilizzando l’ambiente di sicurezza regionale. Pechino ha insistito sul fatto che le isole sono il suo “territorio intrinseco”.

In Giappone crescono le preoccupazioni che la leadership del presidente cinese Xi Jinping possa tentare di invadere gli isolotti dopo aver conquistato la Taiwan democratica autogovernata, considerata da Pechino come la sua provincia da riunificare con la terraferma, se necessario con la forza.

Ogni volta che i loro leader vengono sostituiti, Tokyo, che dipende fortemente da Washington per la protezione militare, ha sempre cercato di ricevere conferma dagli Stati Uniti che i Senkaku sono coperti dall’articolo 5 del trattato di sicurezza Giappone-USA del 1960.

“Non possiamo abbassare la guardia contro la Cina, data la sua apparente ambizione di cambiare lo status quo con la forza”, ha affermato un funzionario del governo giapponese. “La nazionalizzazione ci ha dato uno spunto per riconsiderare seriamente la nostra politica di difesa con un alto senso di urgenza”.

I Senkaku sono sotto la giurisdizione della prefettura dell’isola meridionale del Giappone di Okinawa, una regione geopoliticamente importante che ospita ancora la maggior parte delle basi statunitensi nel paese oltre 50 anni dopo essere stata restituita al Giappone nel 1972 in seguito al dominio degli Stati Uniti.

Durante una campagna per le elezioni del governatore di Okinawa di domenica, tre candidati si sono concentrati su questioni di sicurezza, inclusa la questione di lunga data del trasferimento di una base chiave del Corpo dei Marines degli Stati Uniti che fungerebbe da deterrente contro la Cina.

Sebbene il blocco al potere del Giappone si sia impegnato a trasferire la US Marine Corps Air Station Futenma dalla città densamente popolata di Ginowan alla zona costiera di Henoko a Nago, Denny Tamaki, sostenuto dall’opposizione, che è contrario alla mossa, si è assicurato un secondo mandato come governatore di Okinawa.

Nell’aprile 2012, Ishihara, il principale nazionalista giapponese morto all’inizio di quest’anno all’età di 89 anni, ha svelato il suo controverso piano per l’acquisto dei Senkaku durante il suo discorso alla Heritage Foundation, un think tank conservatore con sede a Washington.

Parlando nella capitale degli Stati Uniti, Ishihara, noto da tempo come un critico delle relazioni tra Giappone e Stati Uniti, ha cercato di esortare le nazioni a schierarsi contro la Cina a rafforzare i legami con Washington per garantire la sicurezza marittima nella regione Asia-Pacifico, una fonte che conosce il suo pensiero disse.

Due anni prima che lo scrittore divenuto politico, che chiamava il Giappone “l’amante dell’America”, pronunciasse il discorso, un peschereccio cinese si è scontrato con due navi pattuglia giapponesi vicino agli isolotti nel 2010, alimentando la preoccupazione per un conflitto militare nel Mar Cinese Orientale.

La Cina, nel frattempo, ha superato il Giappone come la seconda economia più grande del mondo quell’anno, spingendo Ishihara a credere che fosse diventato impossibile sfidare il potenziamento militare cinese senza il sostegno degli Stati Uniti, ha affermato la fonte che ha lavorato per il governo metropolitano di Tokyo.

Ishihara è stato governatore di Tokyo per 13 anni dal 1999 dopo quasi tre decenni di politica nazionale.

“Prima di diventare governatore di Tokyo, Ishihara, un amante dell’oceano, era seriamente interessato alla situazione che circonda le isole Senkaku e molto vigile contro l’espansione militare cinese”, ha detto l’ex funzionario del governo municipale.

Durante la sua prima campagna per la corsa al governatore, Ishihara ha criticato Walter Mondale, un ex ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, per aver affermato che Washington non sarebbe stata obbligata dal trattato del 1960 a intervenire in una disputa sui Senkaku.

Mondale è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone per tre anni fino al 1996 sotto l’amministrazione dell’allora presidente Bill Clinton.

“Nonostante la crescente assertività della Cina nella regione, gli Stati Uniti potrebbero non aver sostenuto il Giappone anche in caso di emergenza nel Mar della Catena Orientale, mentre ai cittadini giapponesi mancava il senso di crisi. Ishihara era irritato”, ha detto l’ex funzionario.

Sulla scia del discorso a sorpresa di Ishihara, il governo giapponese ha iniziato a sottolineare con forza il significato della sua alleanza per la sicurezza con gli Stati Uniti e la consapevolezza pubblica della sicurezza nazionale contro la Cina è chiaramente aumentata in Giappone.

Di recente, Stati Uniti e Giappone, insieme ad Australia e India, hanno voluto rafforzare la cooperazione con le democrazie indo-pacifiche. I quattro paesi hanno formato la partnership “Quad” per contrastare il crescente peso della Cina nella regione.

Il tabloid del Partito Comunista Cinese, The Global Times, ha rapito gli Stati Uniti e i suoi alleati per la sicurezza per aver lottato per costruire una “alleanza anti-cinese in Asia” e stabilire una versione asiatica dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

In Giappone, il Partito Liberal Democratico al governo, guidato dal primo ministro Fumio Kishida, ha fissato l’obiettivo di raddoppiare la spesa per la difesa della nazione al 2% o più del prodotto interno lordo nei prossimi cinque anni come parte degli sforzi per affrontare le minacce cinesi.

“Ishihara sarebbe stato soddisfatto, poiché il suo discorso avrebbe potuto motivare gli Stati Uniti e il pubblico giapponese a confrontarsi con la Cina”, ha aggiunto l’ex funzionario.

I critici, tuttavia, si sono scrollati di dosso l’opinione che la mossa di Ishihara, che alla fine ha fatto pressioni su Noda per nazionalizzare i Senkaku, fosse irresponsabile e abbia innescato un forte deterioramento dei legami tra Giappone e Cina.

Per anni dopo la nazionalizzazione, i giapponesi che vivevano in Cina erano stati costretti ad astenersi dal parlare la loro lingua in pubblico a causa dell’intensificarsi del sentimento anti-giapponese, ha affermato Masaru Kaneko, un uomo d’affari giapponese di 56 anni a Pechino.

Le relazioni sino-giapponesi “sono crollate” dopo la nazionalizzazione e “non si sono mai veramente riprese nonostante alcune fluttuazioni”, ha affermato Jeff Kingston, direttore degli studi asiatici presso la Temple University in Giappone.

Per raggiungere la pace e la stabilità nella regione, il Giappone dovrebbe “cercare un dialogo diplomatico più profondo e un maggiore impegno” con la Cina per espandere un terreno comune in occasione del 50° anniversario della normalizzazione dei rapporti diplomatici, ha aggiunto.