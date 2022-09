Göteborgs-Posten: Gli svedesi hanno votato, quindi cosa succede ora?

(AGENPARL) – Roma, 12 settembre 2022 – Il quotidiano svedese Göteborgs-Posten ha pubblicato un articolo dal titolo «Gli svedesi hanno votato, quindi cosa succede ora?» secondo il quale l’11 settembre ci sono state le elezioni e ora inizia il processo per ottenere un nuovo primo ministro e un nuovo governo.

Quando avremo un risultato?

Al più presto mercoledì, quando i voti anticipati avranno avuto il tempo di essere conteggiati, riceveremo un risultato elettorale preliminare. Poi conosceremo anche la distribuzione preliminare dei mandati, ovvero gli equilibri di potere tra le parti nel Riksdag.

Sono i comuni che contano questi voti e, per ottenere un risultato elettorale finale, tutti i voti devono essere conteggiati anche dal consiglio di amministrazione della contea. È iniziato anche il lunedì successivo alle elezioni.

Tutti i voti dovrebbero essere conteggiati al più presto entro mercoledì. Il consiglio di contea esamina anche i voti elettorali personali e, quando ciò sarà fatto, verrà nominata la distribuzione finale dei mandati e i membri e i sostituti.

Circa una settimana dopo il giorno delle elezioni, l’Autorità elettorale svedese determina l’elezione al Riksdag. I risultati delle elezioni per i consigli regionali e comunali vengono determinati solo circa due settimane dopo le elezioni.

E il primo ministro?

Magdalena Andersson può scegliere se intende dimettersi anche prima del voto obbligatorio del primo ministro o se ritiene di avere abbastanza sostegno per restare. È probabile che si dimetta di sua spontanea volontà, prima del voto. Questo perché ha guidato un governo S puro e altrimenti sarebbe stata respinta dai partiti con cui vuole collaborare.

Se si dimette, l’attuale presidente Andreas Norlén contatterà tutti i leader del partito. Ci sarà poi una discussione sulle possibili alternative di governo. Se Magdalena Andersson si dimette, guiderà un governo di transizione fino a quando non verrà eletto un nuovo Primo Ministro o verrà eletta di nuovo. La pratica per un tale governo è solitamente che non prende nuove iniziative politiche, ma si occupa solo di questioni in corso.

Se rimane, ci sarà un voto del primo ministro obbligatorio, che si terrà non prima del 27 settembre. Se meno della metà dei membri vota no, può rimanere in carica e formare un governo. Se ottiene la maggioranza contro di lei, il Presidente deve destituire Magdalena Andersson da Primo Ministro.

Come viene eletto il Presidente?

Se Magdalena Andersson si dimette, il presidente Andreas Norlén parlerà con tutti i leader del partito per vedere quale primo ministro può raccogliere consensi. In questo modo si accelera il lavoro per realizzare un nuovo governo e, in caso di sostituzione, Norlén passerà il processo al prossimo oratore.

Il 26 settembre è tempo che i membri del Riksdag eleggano un nuovo Presidente. Se Andreas Norlén lo vuole, e ha il sostegno del Riksdag, può essere rieletto, ma può anche essere sostituito.

Quando la Svezia avrà un nuovo primo ministro?

Il 27 settembre si apre il Riksdag e al più presto il 28 settembre il Presidente può presentare ufficialmente una proposta per un nuovo Primo Ministro, anche se prima di allora potrebbe aver parlato con i leader del partito del sostegno a uno.

Al più presto due giorni dopo, si può tenere una votazione del primo ministro, poiché la proposta deve essere prima presentata e presentata una volta. Ciò significa che la prima Svezia che può avere un nuovo primo ministro è il 30 settembre.

Ciò a condizione che meno della metà dei membri del Riksdag voti no. Se la proposta viene bocciata, l’oratore parla di nuovo con i leader del partito per elaborare una nuova proposta per il primo ministro.

L’oratore ha quattro termini. Dopo le elezioni del 2018, Stefan Löfven è stato votato avanti alla terza votazione. Se l’oratore non riesce a trovare un primo ministro accettabile, entro tre mesi si tengono ulteriori elezioni.