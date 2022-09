FCA Bank sigla la partnership con ElectricBrands, produttore di iconici modelli 100% elettrici

(AGENPARL) – lun 12 settembre 2022 FCA Bank sigla la partnership con ElectricBrands,

produttore della microcar Evetta e del modulare XBus

La Banca fornirà a clienti finali e concessionari i propri servizi finanziari, assicurativi e di mobilità, pensati per rendere più accessibili i modelli della startup tedesca, iconici e 100% elettrici.

La partnership paneuropea comprende i tre marchi commercializzati da ElectricBrands: gli e-scooter di Nito, la microcar Evetta e il microbus modulare XBus.

Torino, 12 settembre 2022

FCA Bank immette nuova linfa nella propria strategia di sviluppo, volta a favorire la diffusione della mobilità urbana elettrica. La Banca, con un’esperienza quasi centenaria nei settori del finanziamento auto, ha firmato una partnership paneuropea con ElectricBrands, startup tedesca nota per i suoi iconici modelli a zero emissioni e tra le più originali società del panorama della mobilità.

FCA Bank fornirà i propri servizi finanziari, assicurativi e di mobilità a concessionari e clienti finali di ElectricBrands in Europa: un’ampia gamma di soluzioni, innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli 100% elettrici commercializzati dalla startup. Si va dagli e-scooter prodotti dalla società torinese Nito alla microcar Evetta, ispirata all’iconica Isetta (gli ordini sono stati aperti a luglio), fino al microbus modulare XBus, configurabile in 9 versioni differenti, dal pick-up al camper, in grado di offrire 200 chilometri di autonomia.

La partnership è nata dall’impegno, comune a FCA Bank ed ElectricBrands, nel promuovere uno stile di vita urbano a misura di ambiente. La diffusione di una mobilità più sostenibile e democratica è da tempo uno dei driver di sviluppo di FCA Bank, che attraverso questo accordo potrà combinare la propria solidità ed esperienza alla carica innovatrice della startup tedesca, tra le più all’avanguardia del settore.

“Siamo felici di questo nuovo accordo con ElectricBrands, azienda dalla personalità unica, in grado di portare una ventata di grandi novità nel settore della mobilità urbana elettrica” ha affermato Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. “Questa collaborazione offre un’occasione preziosa alla nostra Banca per definire la mobilità del futuro, valorizzando la propria esperienza e proiettandosi con ancor maggiore decisione verso il futuro, all’insegna di innovazione, flessibilità e stile unici”.

Hans Stryewski, Chief Operating Officer di ElectricBrands: “Non vediamo l’ora di lavorare con FCA Bank. Insieme, vogliamo impegnarci a promuovere stili di vita ecologici e urbani. Lo spirito innovativo di ElectricBrands è complementare ai punti di forza e all’esperienza di FCA Bank, una combinazione promettente per fare insieme un altro passo avanti verso il futuro”.

Link a materiale fotografico e video, per uso editorialeFCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com

Responsabile Comunicazione