(AGENPARL) – lun 12 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

CULTURA, LEONORI (PD): PUBBLICATO BANDO PER SPETTACOLO DAL VIVO, SOSTEGNO CONCRETO DOPO PERIODO DIFFICILE

Roma, 12 settembre 2022 – “Con la pubblicazione dell’avviso pubblico sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assegnazione di contributi allo spettacolo dal vivo per il 2023 e per i progetti triennali.

Il bando riguarda progetti presentati da centri di produzione di musica, danza e teatro, i festival e rassegne (anche circensi e di artisti di strada), i circuiti teatrali regionali e le orchestre e ensemble musicali, oltre a tutti i progetti di diffusione ed educazione alle arti dello spettacolo rivolti a giovani e bambini.” Lo scrive in una nota Marta Leonori, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale.

“Tutte le organizzazioni della nostra regione potranno presentare i loro progetti dal 15 settembre al 31 ottobre attraverso la procedura che troveranno sul sito www.lazioinnova.it, insieme a tutte le informazioni necessarie.

Un’occasione importante per tutte le realtà operanti nell’ambito dello spettacolo dal vivo della nostra regione pesantemente colpite dalla pandemia e che ora si stanno risollevando anche intercettando il rinnovato entusiasmo e la partecipazione del pubblico. In questa delicata fase troveranno al proprio fianco la Regione Lazio, che mantiene i suoi impegni per sostenere un settore di importanza strategica nel sistema culturale dei nostri territori e con esso tutti gli operatori che allo spettacolo dal vivo dedicano quotidianamente la propria professionalità.”