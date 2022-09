COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Bolzano, sanzioni per contributi illecitamente percepiti.

(AGENPARL) – lun 12 settembre 2022 nota per la stampa

“Buoni pasto COVID-19” indebitamente percepiti: carabinieri sanzionano più di 300 persone.

Bolzano-Bozen, sabato 10 settembre 2022. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano e in particolare quelli della Stazione di Sarentino hanno concluso una attività di verifica, relativa al rilascio dei contributi economici “Buoni Spesa Covid-19”, elargiti dai comuni di tutta Italia in favore dei cittadini in difficoltà economiche, durante la fase più intensa della pandemia – purtroppo ancora in corso – grazie allo stanziamento d’ingenti somme di denaro in supporto d’imprese e singoli cittadini, c.d. “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Tale attività di controllo, condotta in tutti i comuni di competenza del comando compagnia e in particolare in quelli di Sarentino, Renon, Appiano, Terlano, Andriano, Nalles, Cornedo, Meltina, Tesimo, San Genesio, Nova Levante e Nova Ponente, ha visto impegnati decine di uomini dell’Arma, i quali per alcuni mesi hanno effettuato verifiche sui 1.350 persone richiedenti tali buoni spesa e dei rispettivi nuclei familiari, tese ad accertare se le persone interessate si trovassero realmente in gravi difficoltà economiche, riunendo i requisiti richiesti.

I militari hanno accertato, verificando i redditi percepiti durante l’anno 2020, ben 182 richieste (poi evase dai comuni con la concessione di benefici economici) effettuate in mancanza dei previsti requisiti, per una somma totale indebitamente percepita di 108.000 euro con conseguente importantissimo danno erariale. Ai trasgressori è stata, quindi, contestata la sanzione amministrativa per “indebita percezione di erogazioni a danno dello stato” (art. 316-ter, comma 2, c.p.), poiché gli stessi, mediante la presentazione di dichiarazioni, poi risultate false, ovvero mediante l’omissione nelle stesse di informazioni dovute, conseguivano, non avendone assolutamente diritto, contributi pubblici, che potevano quindi essere destinati a persone realmente bisognose di aiuto, perlopiù in un momento difficile come quello subito seguente al lockdown, dovuto alla pandemia.